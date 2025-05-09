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中職／前次完投還是悍將 伍鐸未挑戰「龍生」首次同意葉總是對的

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手伍鐸。記者許正宏／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，洋投伍鐸投完8局僅用89球，僅失1分（無責失），一度出現在場邊繼續熱身，最終卻未上場挑戰完投，總教練葉君璋坦言：「的確是有討論，他也覺得他可以。」但球隊考慮的不只是今天這場比賽，告訴他下一場也很重要，讓伍鐸乖乖斷念，「我也同意葉總的話。」

伍鐸前3局僅面對9人次，第4局陳晨威打向一壘方向的滾地球，郭嚴文發生接球失誤，林政華執行短打因伍鐸處理不及跑出一支內野安打，林智平安打幫助猿隊開張分數。

猿隊從第5局後的攻勢寥寥可數，僅第5局成晉跑出一支游擊方向內野安打，伍鐸最終以89球完成8局投球，僅被敲4安打、失1分（無責失），拿下本季第2勝、生涯第73勝。

葉君璋表示，的確有在討論是否讓伍鐸續投第9局，「他覺得他可以，想把這場贏下來，但我們考慮的不只是今天這場而已，下一場也很重要，以他這樣的年紀來說更是滿重要。」伍鐸也說，如果可以完投，相信每位投手都會想要，「但我也知道我們有很好的救援投手，為了球隊贏球，做出最好的決定。」

伍鐸前一次完投勝已是2018年4月14日，當時仍效力富邦悍將隊，面對中信兄弟隊先發9局失3分（責失2分），相隔已經超過7年，外界難免覺得錯過這次機會可惜，伍鐸對此表示，「如果之後還有機會，我一定會想辦法和葉總爭取要繼續投，但可以理解葉總這一場的考量，為了下一場，今天就先這樣。」

葉君璋也稱讚今天伍鐸整場的控制力都很好，「真正好的球員，技術能力、身體能力應該都有到一個能力，但最後有辦法生存是性格和頭腦，他這兩件事都擁有，主要還是這方面，讓他可以達到這樣的成績。」

伍鐸 葉君璋

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