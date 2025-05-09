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中職／如願搶下魚雷棒第一轟 味全龍隊張政禹：是因為都沒人拿

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張政禹。記者許正宏／攝影
張政禹。記者許正宏／攝影

碰上低肩側投投手黃子鵬，張政禹賽前一度考慮拿回原本的球棒，考慮之後的適應問題還是決定拿魚雷球棒，因此成為中華職棒魚雷棒第一轟的主人，賽後笑答：「我覺得主要是因為都沒人拿，剛好我拿吧！」

味全龍隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，張政禹單場3安打，第2局陽春砲開張本季首轟、生涯第3轟，也讓先前許願想敲出魚雷第一轟的願望成真。

攻略魚雷棒，張政禹指出，「我覺得看個人啦！有些人是打得不習慣，就是要把球帶進來一點，很多可以帶進來的打者可能不習慣拿這種棒子，因為比較輕、甜蜜點比較下面，會比較適合我這種比較少打到棒頭的，折到對我會比較有利，揮起來也滿順。」

他透露，今天因為碰上黃子鵬，球比較低、比較容易打到棒頭，因此有考慮拿回原本的球棒，但練習時打過一輪就覺得不順，也擔心之後再拿魚雷又要重新適應，因此決定繼續拿魚雷棒上陣。

張政禹透露，自己原有兩支魚雷球棒，「一支在對面，我給晨威，他又給林政華，我很慷慨。」他笑說，目前就是先維持拿魚雷棒，順順地打，「等到狀況不好再換，改一下氣。」

張政禹 樂天桃猿 魚雷棒

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