快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／超性感！伍鐸8局無責失擒猿 讓黃子鵬的50勝再等等

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手伍鐸。記者許正宏／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸。記者許正宏／攝影

味全龍隊38歲投手伍鐸年紀越大越性感，今天面對樂天桃猿隊完成8局僅失1分（無責失）好投，加上團隊敲出14支安打，陳子豪、張政禹都貢獻3安打，聯手率領龍隊以4：1贏球。

猿隊由黃子鵬先發，5.2局共用99球，被敲9安打、失2分，他在第2局先遭遇魚雷狙擊，張政禹拿魚雷球棒掃出陽春砲，後續蔣少宏二壘打、郭天信保送延續攻勢，陳子豪的安打再下一城。

龍隊第7局面對邱駿威，陳子豪、朱育賢的「轉學生連線」相繼敲出二壘打，擴大為3：1領先；第8局連續3支安打開局，無人出局攻占滿壘，陳子豪以高飛犧牲打送回分數。

伍鐸前3局僅面對9人次，第4局陳晨威打向一壘方向的滾地球，郭嚴文發生接球失誤，林政華執行短打因伍鐸處理不及跑出一支內野安打，林智平安打幫助猿隊開張分數。

猿隊從第5局後的攻勢寥寥可數，僅第5局成晉跑出一支游擊方向內野安打，伍鐸最終以89球完成8局投球，僅被敲4安打、失1分（無責失），拿下本季第2勝、生涯第73勝。

黃子鵬先發5.2局失2分退場，無緣在今天入手生涯第50勝。記者許正宏／攝影
黃子鵬先發5.2局失2分退場，無緣在今天入手生涯第50勝。記者許正宏／攝影
張政禹敲出陽春砲，本季首轟出爐。記者許正宏／攝影
張政禹敲出陽春砲，本季首轟出爐。記者許正宏／攝影
陳子豪來到味全龍隊後首度單場3安。記者許正宏／攝影
陳子豪來到味全龍隊後首度單場3安。記者許正宏／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者許正宏／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者許正宏／攝影

伍鐸 陳子豪

延伸閱讀

中職／重金網羅的學長不發威 劉基鴻先觸底反彈扛攻擊重責

中職／陳子豪延長賽敲超前安打 龍隊中斷桃猿4連勝

中職／陳子豪上壘率還在 葉總續排一棒有貼心考量

中職／達千安里程碑意義重大 陳子豪：以前完全沒想過

相關新聞

中職／魚雷狙擊潛水艇 味全龍隊張政禹拿魚雷球棒敲本季首轟

味全龍隊張政禹的本季首轟出爐，今天拿著魚雷球棒狙擊樂天桃猿隊下勾投手黃子鵬，成為中華職棒第一位拿魚雷棒開轟的選手。

中職／如願搶下魚雷棒第一轟 味全龍隊張政禹：是因為都沒人拿

碰上低肩側投投手黃子鵬，張政禹賽前一度考慮拿回原本的球棒，考慮之後的適應問題還是決定拿魚雷球棒，因此成為中華職棒魚雷棒第...

中職／好狂！魔鷹連4場開砲疊加6轟 寫史上次高紀錄

不愧是球迷口中的「大哥」，魔鷹今天以一發2分砲幫助台鋼雄鷹隊逆轉比數，也是個人連續4場開轟，這4場累積6轟追平洋將最高紀...

中職／超性感！伍鐸8局無責失擒猿 讓黃子鵬的50勝再等等

味全龍隊38歲投手伍鐸年紀越大越性感，今天面對樂天桃猿隊完成8局僅失1分（無責失）好投，加上團隊敲出14支安打，陳子豪、...

中職／是悍將！打斷飛力獅連23局無失分 球褲染血退場

初登板連續無失分的大紀錄，統一獅隊飛力獅今晚被富邦悍將隊中斷，先發4.2局後因為手指破皮而提前退場，留在場上的跑者變成失...

中職／坦言昔悍將「雙林」有很多不成熟 葉君璋：包括我自己

林益全新書重掀當年霸凌風波討論聲浪，時任義大犀牛、富邦悍將隊總教練的葉君璋，今天賽前被問到此事，直言：「這件事情，我只能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。