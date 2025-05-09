中職／超性感！伍鐸8局無責失擒猿 讓黃子鵬的50勝再等等

味全龍隊38歲投手伍鐸年紀越大越性感，今天面對樂天桃猿隊完成8局僅失1分（無責失）好投，加上團隊敲出14支安打，陳子豪、張政禹都貢獻3安打，聯手率領龍隊以4：1贏球。

猿隊由黃子鵬先發，5.2局共用99球，被敲9安打、失2分，他在第2局先遭遇魚雷狙擊，張政禹拿魚雷球棒掃出陽春砲，後續蔣少宏二壘打、郭天信保送延續攻勢，陳子豪的安打再下一城。

龍隊第7局面對邱駿威，陳子豪、朱育賢的「轉學生連線」相繼敲出二壘打，擴大為3：1領先；第8局連續3支安打開局，無人出局攻占滿壘，陳子豪以高飛犧牲打送回分數。

伍鐸前3局僅面對9人次，第4局陳晨威打向一壘方向的滾地球，郭嚴文發生接球失誤，林政華執行短打因伍鐸處理不及跑出一支內野安打，林智平安打幫助猿隊開張分數。