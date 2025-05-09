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中職／好狂！魔鷹連4場開砲疊加6轟 寫史上次高紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹連續4場開轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹連續4場開轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

不愧是球迷口中的「大哥」，魔鷹今天以一發2分砲幫助台鋼雄鷹隊逆轉比數，也是個人連續4場開轟，這4場累積6轟追平洋將最高紀錄，本季第9轟持續位居全壘打王。

雄鷹今天作客洲際棒球場面對中信兄弟隊，兄弟總教練平野惠一日前透露，會對近況火燙的魔鷹特別警戒，而魔鷹今天前兩打席在2出局、二壘有人、1出局無人上壘，都是獲得四壞保送。

然而6局上面對1：2落後，前一棒王柏融敲安上壘，魔鷹在無人出局、一壘有人情況下，將李振昌投出的球大力一揮，直接掃出中外野全壘打牆，一支兩分砲逆轉比數為3：2。

魔鷹連續4場開轟與多人並列中職史上第9，而最高紀錄是2007年統一獅布雷的連7場開轟；在連續4場開轟下敲出6轟則是史上次多，僅次於朱育賢的7轟（2019、2020年跨季），洋將有1993年三商虎哥雅、1997年兄弟象奧力偉也曾在連續4場開轟下敲出6轟。

台鋼雄鷹 魔鷹

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