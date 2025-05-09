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中職／是悍將！打斷飛力獅連23局無失分 球褲染血退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
初登板連續無失分的大紀錄，統一獅隊飛力獅今晚被富邦悍將隊中斷，先發4.2局後因為手指破皮而提前退場，留在場上的跑者變成失分，初登板起連續局數無失分就停在23局。聯合報系記者侯永全／攝影
初登板連續無失分的大紀錄，統一獅隊飛力獅今晚被富邦悍將隊中斷，先發4.2局後因為手指破皮而提前退場，留在場上的跑者變成失分，初登板起連續局數無失分就停在23局。聯合報系記者侯永全／攝影

初登板連續無失分的大紀錄，統一獅隊飛力獅今晚被富邦悍將隊中斷，先發4.2局後因為手指破皮而提前退場，留在場上的跑者變成失分，初登板起連續局數無失分就停在23局。

挑戰連續局數無失分紀錄的飛力獅在第2局就遇到悍將強力挑戰，1出局後因為陳真四壞、董子恩安打被攻佔得點圈，接著再被劉俊豪敲出強勁的左外野飛球，然而陳傑憲在球落地前一刻用手套接住，並傳往二壘封殺來不及回壘的陳真，形成雙殺美技守備。

另外1、3、4局，飛力獅都各被敲出1支安打沒有失分，然而5局上雖被敲出1安打，但也抓到2出局，卻遇到手指破皮、血流不止，潔白的球褲上都留下血印，他也不得不留下二壘上的周佳樂退場。

王鏡銘臨時接替登板後投出的第2球被池恩齊敲出右外野安打，結果丟掉1分，算在飛力獅帳上，初登板起連續局數無失分就此中斷，雙方也回到1：1平手。

今天賽前，飛力獅開季至今已經19局無失分，今天局數只能加上前面沒掉分的4局，停留在連續23局無失分，無法超越1994年兄弟象隊投手克力士的初登板連續25.1局無失分，只能位居史上第二。

劉俊豪 陳傑憲

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