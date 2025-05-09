陽信盃青少棒賽／台中隊長陳恩冠軍戰敲2安 當領頭羊奪打擊獎

陽信銀行盃全國青少棒賽台中市今天冠軍戰以10比1擊敗新北市、睽違17年奪下小馬青少棒賽亞太區參賽資格；隊長陳恩維持好手感，冠軍戰敲2安，賽會打擊率6成92拿下打擊獎。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽台中市隊冠軍戰與新北市隊交手，先發投手葉壘6.1局失1分非責失分，好投壓制，全聖平後援0.2局無失分，替球隊守住勝利，葉壘奪下勝投、賽會MVP。

台中市隊長陳恩賽會維持穩定打擊表現，今天冠軍戰先發守游擊、打2棒，1局敲出安打、2局選到四壞保送上壘，5局靠著失誤上壘，6局敲出三壘打，單場4打席上壘率百分百，敲出2支安打，貢獻1分打點。

陳恩冠軍戰罕見出現2次守備失誤，但不影響教練對他的評價，台中市隊總教練藍文權表示，陳恩單場出現2次守備失誤較少見，身為3年級球員又是隊長，場上扮演領頭羊角色，有穩定軍心作用。藍文權稱讚陳恩守備能力好、協調性佳，針對缺失改進也會幫助他進步。

陳恩國二升國三抽高10公分，目前身高173公分，但他希望可以再長高、長壯一點，守備方面除了游擊還可以守二壘、三壘，守備對於球的彈跳掌握算是有把握。他自評此次盃賽打擊狀況不錯，擔任隊長也會適時鼓勵隊友不要慌張、不要害怕，打就對了。

陳恩以打擊率6成92奪下打擊獎，新北市隊溫以恩以7分打點拿下打點獎、2轟奪下全壘打獎，葉壘拿下投手獎、賽會最有價值球員（MVP），教練獎為藍文權。

季軍戰台東縣隊與屏東縣隊交手，台東縣投打發揮以10比0、5局搶勝，連2年拿下季軍。