快訊

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊開啟花蓮棒球教室 水源國小女棒吸睛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念，林子豪、林詔恩、楊孟沅和林佳緯（右）出席。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念，林子豪、林詔恩、楊孟沅和林佳緯（右）出席。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周移師至花蓮棒球場舉辦後山回饋主題日，除了邀請花蓮球迷進場觀賽外，也舉辦棒球教室，安排選手指導基層球員，教授守備及傳球等技術觀念。

今年球團安排林子豪、林詔恩、楊孟沅和林佳緯出席，規劃化仁國中、水源國小、中正國小及新城國小參與棒球教室，課程內容讓基層選手們獲益良多。

棒球教室針對基層球員的守備位置進行課程分配，並安排獅隊選手教學，林詔恩、楊孟沅負責投手群，林子豪、林佳緯則是野手部分，透過傳接球調整細節及指導技術，也藉此分享過往比賽經驗，讓基層選手在往後訓練過程中能有更多方向和想法。

林詔恩、楊孟沅首次參與後山回饋棒球教室，林詔恩說：「他們都很認真地在玩棒球，活動過程中我只擔心他們無法理解我想傳達的想法，必須要換句話說。」楊孟沅也表示，因為課程時間比較短，需要用更簡單的方式讓基層選手了解觀念，這點對他來說有些難度。

林子豪、林佳緯過往都有出席棒球教室的經驗，林子豪表示，小朋友都十分有活力和熱情，感覺能量都沒有用盡的一刻，林佳緯則說：「他們講話都很有趣，問題都很天真無邪，像是『你有沒有把球打到外太空過』、『你有沒有上過電視』，即使旁邊的小孩已經想阻止他的隊友，但那位選手還是想要問，真的很單純。」

水源國小此次是由女子棒球隊出席，實力不容小覷，林詔恩、林佳緯對她們印象十分深刻，林詔恩更表示，指導她們過程中，有觀察到隊上有三、四位左投，覺得十分特別。

統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念，林子豪（右）、林詔恩、楊孟沅和林佳緯出席。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念，林子豪（右）、林詔恩、楊孟沅和林佳緯出席。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念，林子豪、林詔恩、楊孟沅（右）和林佳緯出席。圖／統一獅隊提供
統一獅隊移師花蓮棒球場出賽，特別安排選手指導基層球員教授技術觀念，林子豪、林詔恩、楊孟沅（右）和林佳緯出席。圖／統一獅隊提供

林佳緯 林詔恩 棒球

延伸閱讀

中職／陳重廷5打點入袋感謝隊友 餅總讚林詔恩有能力傷害控管

中職／最頂的AAOA…獅隊3連戰清盤悍將 力亞士敗投榜追平張奕

中職／林子豪運科配合找更好發力方式 有感長打進步

中職／邱智呈攻守俱佳奪MVP 林詔恩先發好投率獅搶勝

相關新聞

中職／坦言昔悍將「雙林」有很多不成熟 葉君璋：包括我自己

林益全新書重掀當年霸凌風波討論聲浪，時任義大犀牛、富邦悍將隊總教練的葉君璋，今天賽前被問到此事，直言：「這件事情，我只能...

中職／霸凌風波是林哲瑄必須承擔 葉總看兩位事主「都是好選手」

富邦悍將隊戰情低迷之際，林益全新書再揭許多球隊內部瘡疤，味全龍隊教頭葉君璋談到兩位昔日子弟兵林益全、林哲瑄，他說：「霸凌...

中職／獅隊開啟花蓮棒球教室 水源國小女棒吸睛

統一獅隊本周移師至花蓮棒球場舉辦後山回饋主題日，除了邀請花蓮球迷進場觀賽外，也舉辦棒球教室，安排選手指導基層球員，教授守...

中職／林立傷勢復原與判斷有落差 升一軍先待命代打

樂天桃猿隊近8戰6勝、近況頗燙，今天一軍升上林立、李勛傑，但林立並未排入先發打線，總教練古久保健二表示，還是要以他本人感...

中職／安芝儇來台兩年圈粉無數！粉絲列「3大原因」引網共鳴

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇，來台灣兩年累積高人氣。最近有粉絲列出喜歡安芝儇的3大原因，引發許多網友共鳴。 近日有網友在PTT以「我喜歡安芝儇的原因」為題發文，首先點出安芝儇

陽信盃青少棒／MVP葉壘偶像是林岳平！教練：大場面不會怯場

陽信銀行盃全國青少棒賽台中市今天冠軍戰靠著葉壘6.1局無責失分先發好投，率隊以10比1擊敗新北市、睽違17年奪冠，取得小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。