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中職／林立傷勢復原與判斷有落差 升一軍先待命代打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林立回到一軍但沒先發。 聯合報系資料照
林立回到一軍但沒先發。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊近8戰6勝、近況頗燙，今天一軍升上林立、李勛傑，但林立並未排入先發打線，總教練古久保健二表示，還是要以他本人感受為主，「他恢復還不到100%，教練團以為有，但還是有一點落差，教練團這邊還要再多注意他的狀況。」今天面對味全龍隊之戰，林立將待命後段代打。

林立開季狀況火燙，4月19日因左腳踝傷勢降下二軍時還是聯盟打擊五冠王，本周恢復在二軍出賽，今天升上一軍，外界以為傷勢已經復原，但並非如此。

林立賽前愁眉苦臉受訪，心情不太美麗，「沒辦法下場啊！」被問到林立傷勢復原狀況，古久保先是中文回應「還好欸！」他表示，「還是要依照他本人狀態，他感覺恢復還不到100%，教練團以為有，但還是有一點落差，教練團這邊還要再多注意他的狀況。」

林立表示，以自己受傷到現在兩個多禮拜，進度算是超乎預期，現在要比賽是可以，但長時間在跑動還是會有腫脹感，「還好球隊狀況算好，球隊有我沒我其實沒差，照球隊節奏走就好，不至於影響球隊。」

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