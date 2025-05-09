中職／霸凌風波是林哲瑄必須承擔 葉總看兩位事主「都是好選手」

富邦悍將隊戰情低迷之際，林益全新書再揭許多球隊內部瘡疤，味全龍隊教頭葉君璋談到兩位昔日子弟兵林益全、林哲瑄，他說：「霸凌這件事，我沒辦法多講什麼，你做過的事，人家的感受是什麼，這是他自己要去承擔。」但他也說，在自己眼中，兩人都是場上態度很好的選手。

林益全近期出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，內容提到自己在前東家時期碰到的問題，其中也包括直指隊內出現派系，旅外之間也會細分等級，「有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負，就連國輝這樣在中華職棒戰功赫赫的學長也不一定能夠叫得動。」矛頭指向林哲瑄。

葉君璋表示，在他眼裡，林哲瑄、林益全都是很認真的選手，「我認為他們兩個在場上的態度都非常好，對自己的要求都很高。」

他指出，林益全從不偷懶，儘管成績已經打到這種高度，但一直都很認真。「對我來講，哲瑄就更不用講，從他年輕時第一次打中華隊認識他，我沒有看過他在場上不拚的，他對自己的要求也不用講，球季結束後還自己花錢去訓練。」他說林哲瑄在自己麾下時，「我球隊希望他做到的事情，他沒有一次是給予負面反應。」

葉君璋不諱言，他們兩個在在自己眼中都是非常棒的選手，但不代表隊友和隊友之間的評價，也會如自己所看到的那樣。

被問到旅美回台的選手是否會比較自負，葉君璋回想有一次台中的比賽，吉力吉撈．鞏冠揮空後把球棒丟到空中，讓他看了很不開心，後來把他叫進教練室，「我說我最討厭聽到的是你們旅外回來的都怎樣，你們在美國時每個態度都很好，當你回台灣時應該要知道這件事，把你在美國的態度帶回來，這才是你可以影響台灣棒球正面的發展，我不希望再聽到這樣的話。」

葉總表示，知道選手有時只是不經意做出不好的舉動，「但看的人會因為你的身分，加一點鹽、一點醋和一點胡椒，這樣不是很可惜。」