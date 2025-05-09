中職／安芝儇來台兩年圈粉無數！粉絲列「3大原因」引網共鳴

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇，來台灣兩年累積高人氣。最近有粉絲列出喜歡安芝儇的3大原因，引發許多網友共鳴。

近日有網友在PTT以「我喜歡安芝儇的原因」為題發文，首先點出安芝儇從不搶戲，「無論是開場舞或比賽中的應援，她很少站C位，眼尖球迷會發現，她反而常在邊角。甚至有時會到中層的欄杆後方，所以不一定買核心熱區就會看到她。」

第二點是很專業且跟粉絲距離保持得很好，「她對圈粉不會汲汲營營，但又很懂得照顧粉絲需求。只要哪邊應援士氣低落，小安一走過去，就會突然出現排山倒海的低音吼聲。該跟粉絲互動時互動，該專心跳舞時跳舞。」

第三點是舞蹈真的很好看，「小安舞蹈很有自信，真的實力好，所以她根本不需站C位，因為她無論在哪，焦點就在哪。連女性都會忍不住想要拍她，再來她的舞蹈很優雅，不會騷首弄姿，過度賣弄性感。」

原PO感嘆，高雄有安芝儇和Mingo，帶起一批刀群舞的Wing Stars真的讚。安芝儇真的熱愛自己的工作，有很多確據，就不再多提了。

貼文曝光後獲得許多網友們認同，「真的很可愛很正很漂亮，今天三壘在邊角眼睛真的離不開她」、「小安畢竟也是有近十年經驗的」、「上次在大巨蛋人很多，小安一走出來還是很好認，氣場真的太強了」、「小安有自己的風格、不會刻意搶他人風采，但又不會過於影薄」 、「他有領袖氣質」。