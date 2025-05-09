中職／坦言昔悍將「雙林」有很多不成熟 葉君璋：包括我自己

林益全新書重掀當年霸凌風波討論聲浪，時任義大犀牛、富邦悍將隊總教練的葉君璋，今天賽前被問到此事，直言：「這件事情，我只能說不是很成熟，應該可以想得比較周到、有更好的處理方式。」他坦言自己的「不成熟」評價，也包括他自己。

林益全近期出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，內容提到自己在前東家時期碰到的問題，還原2017年林哲瑄在公開社群發文：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」多位隊友跟進留言，所掀起的霸凌事件背後，自己確實為此糾結滿久，不解為何林哲瑄不當面找自己溝通，而是直接發文公審，讓私事變公事，也讓外界對球團內部關係產生不信任感。

他認為這件事影響悍將文化根深蒂固，學長、學弟之間失去尊重，逐漸喪失倫理，「當時的處理方式就決定了日後數年間的團隊風氣，需要好幾個世代的換血輪替才能重新調回正軌了。」

文中同時提到，他從義大犀牛隊時就曾因高薪被隊友碎嘴，以及後來因旅外隊友越來越多，不僅隊內出現派系，旅外之間也會細分等級，「有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負，就連國輝這樣在中華職棒戰功赫赫的學長也不一定能夠叫得動。」

葉君璋今天賽前受訪被問到當年這起風波，他認為任何職場上，只要是人與人的相處，都可能碰到這樣問題，每個人都有自己的主觀意見，從自己的角色看到的事情面貌可能不同，也會有自己的想法、自己想講的事，「在當下，應該大家都有很多情緒，有人覺得我盡全力就是這樣，有人覺得你為什麼不盡全力。」他說：「如果夠成熟，或許從想讓球隊變得更強的出發點出發，講我看到的事情，讓對方可以因為這個建議變得更正面，只是我認為大家都還年輕，每個人都把當時情緒脫口而出。」

「每個人應該都有更好的處理方式。」葉君璋坦言，當時有很多的不成熟，如果當時更有智慧去處理這件事，團隊可能會從那時凝聚在一起，成為一支超級強隊，也不是不可能。

被問到「不成熟」是否包括自己當時的處理，葉總毫不猶豫回答：「對」。他表示，「大家都知道我幾乎沒在看任何東西，我應該是那個後知後覺的人，我那時沒有了解到事態的嚴重，我在前幾天都不知道這件事，隔了一段時間才知道原來發生這樣的事情。」

他說，自己常和選手說，一個球隊就是這樣，看到隊友有做不好的地方，「你應該直接跟他講，而且你一定要講，會講的人是好隊友，我有狀況你跟我講，我覺得你是在幫我。」他說這是自己到印地安人隊（現守護者隊）進修時，所學會的第一件事，如果當年比較成熟的做法，應該是讓這件事留在「只有當事人知道」。