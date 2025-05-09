陽信盃青少棒／MVP葉壘偶像是林岳平！教練：大場面不會怯場
陽信銀行盃全國青少棒賽台中市今天冠軍戰靠著葉壘6.1局無責失分先發好投，率隊以10比1擊敗新北市、暌違17年奪冠，取得小馬青少棒賽亞太區參賽資格，葉壘獲選賽會MVP。
114年陽信銀行盃全國青少棒賽是美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13至14歲組）青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參賽，亞太區賽事在印尼雅加達舉行，力拚前往美國打世界青少棒賽資格。
台中市隊此次以中山國中為主體，加入向上、豐陽、西苑國中球員組成聯隊參賽。台中市今天投打發揮，先發投手葉壘總計用96球投6.1局，被敲出6支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分，用球數達上限退場，全聖平後援投0.2局無失分，替球隊守住勝利。
葉壘拿下冠軍戰勝投、獲選賽會最有價值球員（MVP），也拿下賽會投手獎；總教練藍文權表示，葉壘少棒就有國手資歷，比賽經驗多、具備基本能力，有不怕與打者對決膽識，面對大場面不會怯場，只要正常發揮，表現不會差太多。
台中市隊4月已先拿下LLB次青少棒賽代表權，藍文權表示，此批球員與LLB陣容有6名球員重複，因為可以組成聯隊也補強戰力，感謝各隊球員加入。
葉壘是2023年U12世界盃棒球賽國手，自評升上國中後速度、各方面都有提升，之前最快球速有被測到131公里。他也自評冠軍戰先發表現還不錯，策略是丟給打者打、讓對手打不好，交給守備幫忙。
葉壘先前打U12時被問起偶像，他提到欣賞現任中職統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平選手時期投球霸氣，今天被問起是否偶像還是林岳平時笑著點頭。
葉壘也提到先前有去韓國移地訓練，覺得韓國隊打者都很有力量，想要解決他們需要更準、更有力，今年LLB、小馬選拔賽都有參與，目標國中階段再拚國手資歷。
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