陽信盃青少棒／葉壘6.1局失1分好投 台中市暌違17年奪冠
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今日進行決賽，台中市投手葉壘先發6.1局、5次三振，被敲6安僅失1分非自責分，助球隊以10：1擊敗新北市，奪得隊史暌違17年的賽事冠軍，將代表台中市前往印尼雅加達參加小馬聯盟亞太區賽事。
葉壘是2023年U12世界盃中華隊國手，畢業後進入中山國中就讀成為隊上主力，本屆賽事他除了奪得最有價值球員獎（MVP）外，也以12局、防禦率0的優異表現，獲得大會投手獎。
葉壘今天第1局就遇到被敲2支安打加上隊友失誤的局面，但仍成功守住沒有失分，直到第3局才因投出觸身球、隊友失誤，在2出局後被敲安打而丟掉1分非責失，最後一路投到第7局1出局後才因用球數達96球超過限制退場，全聖平接手迅速抓下剩下2個出局數。
台中市打線則是首局就靠3支安打加上對手失誤，攻下3分，第6局更是靠著4支安打包含陳恩的三壘安打，一口氣攻下5分拉開分差，陳恩也以賽事打擊率6成92拿下打擊獎。
而稍早的季軍戰，台東縣展現強大打擊火力，提前在第5局以10：0擊敗屏東縣拿下第3名。
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽獎勵名單：
團體獎：
冠軍：台中市
亞軍：新北市
季軍：台東縣
殿軍：屏東縣
第5名：台南市
第6名：高雄市
第7名：台北市
第8名：彰化縣
個人獎：
打擊獎：陳恩（台中市、打擊率6成92）
打點獎：溫以恩（新北市、7分打點）
全壘打獎：溫以恩（新北市、2轟）
投手獎：葉壘（12局、防禦率0）
最有價值球員：葉壘（台中市）
教練獎：藍文權（台中市）
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