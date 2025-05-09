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陽信盃青少棒／葉壘6.1局失1分好投 台中市暌違17年奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，台中市先發投手葉壘。圖／中華棒協提供
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，台中市先發投手葉壘。圖／中華棒協提供

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今日進行決賽，台中市投手葉壘先發6.1局、5次三振，被敲6安僅失1分非自責分，助球隊以10：1擊敗新北市，奪得隊史暌違17年的賽事冠軍，將代表台中市前往印尼雅加達參加小馬聯盟亞太區賽事。

葉壘是2023年U12世界盃中華隊國手，畢業後進入中山國中就讀成為隊上主力，本屆賽事他除了奪得最有價值球員獎（MVP）外，也以12局、防禦率0的優異表現，獲得大會投手獎。

葉壘今天第1局就遇到被敲2支安打加上隊友失誤的局面，但仍成功守住沒有失分，直到第3局才因投出觸身球、隊友失誤，在2出局後被敲安打而丟掉1分非責失，最後一路投到第7局1出局後才因用球數達96球超過限制退場，全聖平接手迅速抓下剩下2個出局數。

台中市打線則是首局就靠3支安打加上對手失誤，攻下3分，第6局更是靠著4支安打包含陳恩的三壘安打，一口氣攻下5分拉開分差，陳恩也以賽事打擊率6成92拿下打擊獎。

而稍早的季軍戰，台東縣展現強大打擊火力，提前在第5局以10：0擊敗屏東縣拿下第3名。

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽獎勵名單：

團體獎：

冠軍：台中市

亞軍：新北市

季軍：台東縣

殿軍：屏東縣

第5名：台南市

第6名：高雄市

第7名：台北市

第8名：彰化縣

個人獎：

打擊獎：陳恩（台中市、打擊率6成92）

打點獎：溫以恩（新北市、7分打點）

全壘打獎：溫以恩（新北市、2轟）

投手獎：葉壘（12局、防禦率0）

最有價值球員：葉壘（台中市）

教練獎：藍文權（台中市）

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，台中市陳恩。圖／中華棒協提供
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，台中市陳恩。圖／中華棒協提供
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽台中市奪冠，陽信銀行總經理丁偉豪（後排右七）到場。圖／中華棒協提供
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽台中市奪冠，陽信銀行總經理丁偉豪（後排右七）到場。圖／中華棒協提供

中華隊 青少棒錦標賽

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