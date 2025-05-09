快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將新洋投就叫布坎南 網羅鈴木駿輔增強二軍戰力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將啦啦隊女神南珉貞最愛的洋投正式加盟悍將，譯名就叫布坎南。
悍將啦啦隊女神南珉貞最愛的洋投正式加盟悍將，譯名就叫布坎南。

富邦悍將隊外籍戰力補強，今日宣布簽下投手David Buchanan，中文譯名為「布坎南」，強化球隊先發投手戰力，布坎南擁有豐富的職棒資歷，曾效力於美國職棒大聯盟、日本職棒及韓國職棒，在2021年時曾拿下韓職勝投王，並於2024年成功重返大聯盟，布坎南將於下周抵台與球隊報到。另外，曾有中職經驗的日籍投手鈴木駿輔，也於今日加盟悍將，將會加入二軍出賽持續磨練。

富邦悍將今日宣布簽下投手 David Buchanan，中文譯名為「布坎南」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將今日宣布簽下投手 David Buchanan，中文譯名為「布坎南」。圖／富邦悍將隊提供

布坎南來自美國、是一名右投手，2014年於費城人隊首度登上大聯盟，累積2年35場先發拿下15勝，2017年首度來到亞洲加入日本職棒東京養樂多燕子，效力養樂多隊3個球季有62場先發、364.1 局投球，累積拿下20勝的成績。

2020年布坎南轉往韓國職棒三星獅隊發展，成為三星獅陣中王牌投手，連續4年單季都拿超過10勝，累積4季共有114 場出賽，戰績54 勝 28 敗、防禦率 3.02、520 次三振，2021年以16勝拿下韓職勝投王，並於2022、2023年連續兩季入選KBO明星賽。

2024年布坎南重回美國職棒體系，並在8月重新登上大聯盟，今年年初則和遊騎兵隊簽約並獲邀大聯盟春訓，來台前於3A擔任球隊輪值先發，接下來即將抵達台灣加入富邦悍將。布坎南預計將於下周抵達台灣，等待相關程序完成後將加入球隊訓練。

悍將球團表示，期待布坎南加入後，能成為悍將先發的重要戰力，一起為悍將拿下好成績。

26歲的日籍投手鈴木駿輔今日正式加盟富邦悍將。圖／富邦悍將隊提供
26歲的日籍投手鈴木駿輔今日正式加盟富邦悍將。圖／富邦悍將隊提供

另外，26歲的日籍投手鈴木駿輔今日也正式加盟富邦悍將。曾有中職經驗的他，去年加入全越運動棒球隊，持續參與台灣業餘聯賽保持實戰狀態，近期在春季聯賽有好表現，預賽合計6場出賽4場先發拿下2勝，21次三振是全隊最多，獲得悍將親睞獲得重回職棒機會。鈴木駿輔加入悍將後將從二軍出發，持續累積經驗調整狀態。

日籍投手鈴木駿輔去年效力樂天桃猿。 聯合報系資料照
日籍投手鈴木駿輔去年效力樂天桃猿。 聯合報系資料照

大聯盟 富邦悍將 養樂多燕子

延伸閱讀

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

中職／飛力獅挑戰克力士大紀錄 悍將躲避20敗要靠魔力藍

中職／悍將簽下她的最愛洋投 南珉貞飯心噴發：離不開富邦了

中職／悍將新洋投布坎南預計5月中抵台 是否捨棄銳歐看復健狀況

相關新聞

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

統一獅隊39歲球員林益全曾效力富邦悍將隊多年，2017年他遭遇「801旅事件」引發球迷熱議，近期他在新書《All in全力出擊：林益全的球心之道》談到這件事的內幕。 2017年擁有大聯盟資歷的悍

中職／悍將新洋投就叫布坎南 網羅鈴木駿輔增強二軍戰力

富邦悍將隊外籍戰力補強，今日宣布簽下投手David Buchanan，中文譯名為「布坎南」，強化球隊先發投手戰力，布坎南...

中職／悍將陳仕朋傷後首度二軍出賽 連續解決3名打者

中華職棒富邦悍將投手陳仕朋今天首度在二軍出賽，投1局演出3上3下、無失分，還在二軍復健調整的江國豪、岳少華也都有出賽；另...

中職／飛力獅挑戰克力士大紀錄 悍將躲避20敗要靠魔力藍

統一獅隊明天移師花蓮棒球場將與富邦悍將隊交手，獅隊先發洋投飛力獅要挑戰兄弟象傳奇投手「快槍俠」克力士保持了31年的大紀錄...

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展第3年，中文能力大幅進步，最近她在YouTube上傳全中文Vlog影片，讓網友們相當驚艷。 李多慧在影片中提到，最近很認真學中文，大家也都說她進步很多，近期打算搬家

中職／魔鷹連3場開轟無用 雄鷹7失誤差點追平史上最高

台鋼雄鷹隊雖然倚靠洋砲魔鷹連3場開轟的鬼神之力一度追平，然而團隊單場7次失誤大放送，龍隊也猛敲12支安打，以9：4在澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。