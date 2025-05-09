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中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將時期的林益全。聯合報系資料照
富邦悍將時期的林益全。聯合報系資料照

統一獅隊39歲球員林益全曾效力富邦悍將隊多年，2017年他遭遇「801旅事件」引發球迷熱議，近期他在新書《All in全力出擊：林益全的球心之道》談到這件事的內幕。

2017年擁有大聯盟資歷的悍將球員林哲瑄在個人社群發文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」當時引發球迷熱烈討論，認為這則貼文是在暗酸林益全守備不夠積極。

且發文後有多名悍將球員，包含林琨笙、林瑋恩、陳凱倫、高國輝、張建銘、林晨樺、蕭一傑、賴鴻誠留言回覆跟著嘲笑，總教練葉君璋受訪時更表示：「人家講你是為你好，為球隊好。人家講你，你要感謝對方，畢竟是出於善意，相對的，你講人家，你自己也要百分百做好，大家都會更在乎、更謹慎。」引發球迷們質疑是在霸凌林益全。

2023年林益全轉戰獅隊，邁入生涯最後階段，如今他發新書大談當年悍將隊內狀況，他感謝高國輝當年從他手中接下隊長職務，「那時的球隊氛圍確實讓我感到管理難度很高，尤其旅外選手在義大犀牛時期人數快速增加，日漸受到球團重視，別說旅外、本土間有分派趨勢，就連旅外球員之間還有人會在內心細分等級。」

書中還提到，同樣是回國打中華職棒，有人會因為曾上大聯盟感到自負，連高國輝這種在中職戰功赫赫的學長也不一定能夠叫得動。

談到「801旅事件」時，林益全表示當年林哲瑄在社群上公開發文，讓他糾結滿久的，「我認為哲瑄如果對我的守備方式有意見，可以自己來跟我講，但相對的，你講人家，你自己也要百分百做好，大家都會更在乎、更謹慎。」

林益全書中內容被分享至網路，球迷們熱烈討論「上大聯盟感到自負、連高國輝都叫不動」的球員是誰？

富邦悍將 林哲瑄 林益全 高國輝

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