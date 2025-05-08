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中職／悍將陳仕朋傷後首度二軍出賽 連續解決3名打者
中華職棒富邦悍將投手陳仕朋今天首度在二軍出賽，投1局演出3上3下、無失分，還在二軍復健調整的江國豪、岳少華也都有出賽；另外統一獅隊新洋投衛蘭德先發4局，失3分。
富邦悍將今年遇到傷兵潮，其中大部分為投手，悍將二軍今天在台南棒球場與統一獅隊二軍交手的賽事，因傷勢趕不上開季的陳仕朋首度登板，用10球先發投1局，製造2個滾地球出局，送出1次三振，沒有失分，最快球速138公里。
此外，同樣因為受傷趕不上開季的主力投手江國豪、岳少華，也持續在二軍出賽調整。江國豪用33球投1局，被敲1支安打，出現3次四壞球保送，送出1次三振，失掉2分，另有1次暴投；岳少華則是用9球投1局，演出3上3下，送出1次三振、無失分。
此戰悍將二軍最終以9比8險勝獅隊二軍，其中悍將游擊手陳愷佑4打數敲出2支安打，包括2局上敲出清壘3打點三壘安打，全場包辦4分打點。
獅隊二軍今天推出新洋投衛蘭德（Joe Wieland）先發，總計用91球投4局，被敲出4支安打，投2次保送、4次三振，失掉3分，最快球速149公里。
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