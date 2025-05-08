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中職／飛力獅挑戰克力士大紀錄 悍將躲避20敗要靠魔力藍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
悍將投手魔力藍。報系資料照
悍將投手魔力藍。報系資料照

統一獅隊明天移師花蓮棒球場將與富邦悍將隊交手，獅隊先發洋投飛力獅要挑戰兄弟象傳奇投手「快槍俠」克力士保持了31年的大紀錄，而魔力藍則是肩負為悍將中止4連敗、避免吞下第20敗的大任務。

飛力獅前一次5月3日在新莊棒球場登板，6局無失分壓制悍將，締造初登板起連續19局無失分的紀錄，位居史上次高，僅剩1994年克力士的初登板連續25.1局無失分排在前面，明天有機會超車。

魔力藍今年轉戰悍將後表現未如過往出色，開季至今1勝3敗、防禦率4.71，其中對戰獅隊更是0勝2敗、防禦率4.91，還在尋求突破。

悍將整隊今年對獅隊更是5戰全敗，目前更處於4連敗的低谷，昨天原定賽事因雨延期，雖暫時避免新莊球場連敗紀錄繼續延續，不過開季至今7勝19敗，若27場吞下20敗將是隊史第二快，次於1996年興農牛、2022年富邦悍將的24場20敗。

富邦悍將 棒球 統一獅

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