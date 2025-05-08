快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

印巴局勢緊張！巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。截圖自李多慧IG
李多慧。截圖自李多慧IG

韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展第3年，中文能力大幅進步，最近她在YouTube上傳全中文Vlog影片，讓網友們相當驚艷。

李多慧在影片中提到，最近很認真學中文，大家也都說她進步很多，近期打算搬家租其它房子。她透露未來打算在台灣買房，但發現台灣房子很貴，所以現在不買名牌，且努力工作。

李多慧透露因為很多女粉絲詢問化妝品的問題，所以這部影片的主題是化妝，李多慧在敷黑色面膜時還玩諧音梗「李多黑」。

影片曝光後，網友們紛紛留言讚嘆，「中文能進步到這地步，背後肯定花很長時間練習」、「越來越像台灣人還給我玩諧音梗」、「用全中文拍片好特別」、「全中文真的好神奇喔，多慧妳真的好強」、「努力用中文表達更可愛」。

啦啦隊 李多慧

相關新聞

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展第3年，中文能力大幅進步，最近她在YouTube上傳全中文Vlog影片，讓網友們相當驚艷。 李多慧在影片中提到，最近很認真學中文，大家也都說她進步很多，近期打算搬家

中職／魔鷹連3場開轟無用 雄鷹7失誤差點追平史上最高

台鋼雄鷹隊雖然倚靠洋砲魔鷹連3場開轟的鬼神之力一度追平，然而團隊單場7次失誤大放送，龍隊也猛敲12支安打，以9：4在澄清...

中職／4連勝破壞者！兄弟3度斬獅 陳俊秀開轟追平周思齊

中信兄弟隊再次扮演統一獅連勝破壞者，今晚在洲際棒球場靠著陳俊秀、詹子賢攜手上演猛打賞，以7：4拿下勝利，獅隊本季第3次在...

中職／高雄在地店家代表 前虎將陳正中為雄鷹開球

台鋼雄鷹隊今日在澄清湖主場迎戰味全龍，特別邀請高雄在地店家代表，同時也是前三商虎強打好手陳正中擔任開球嘉賓，再次踏上職棒...

中職／韓流來襲！人氣樂團QWER為悍將開球 13日造訪新莊

中職球團近年邀請不少韓國知名歌手、團體來台，富邦悍將隊也宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉...

中職／新莊延賽！連敗悍將喘口氣 要去花蓮對戰天敵獅隊

富邦悍將隊今天原定在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，不過受到北部雨勢影響，賽事將延期至補賽周，連敗中的悍將可以稍微喘口氣，接著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。