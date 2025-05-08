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中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房
韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展第3年，中文能力大幅進步，最近她在YouTube上傳全中文Vlog影片，讓網友們相當驚艷。
李多慧在影片中提到，最近很認真學中文，大家也都說她進步很多，近期打算搬家租其它房子。她透露未來打算在台灣買房，但發現台灣房子很貴，所以現在不買名牌，且努力工作。
李多慧透露因為很多女粉絲詢問化妝品的問題，所以這部影片的主題是化妝，李多慧在敷黑色面膜時還玩諧音梗「李多黑」。
影片曝光後，網友們紛紛留言讚嘆，「中文能進步到這地步，背後肯定花很長時間練習」、「越來越像台灣人還給我玩諧音梗」、「用全中文拍片好特別」、「全中文真的好神奇喔，多慧妳真的好強」、「努力用中文表達更可愛」。
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