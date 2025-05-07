中職／魔鷹連3場開轟無用 雄鷹7失誤差點追平史上最高

台鋼雄鷹隊雖然倚靠洋砲魔鷹連3場開轟的鬼神之力一度追平，然而團隊單場7次失誤大放送，龍隊也猛敲12支安打，以9：4在澄清湖棒球場擊敗雄鷹。

龍隊1局上就攻下3分，先是吉力吉撈．鞏冠敲出的滾地球造成失誤，讓得點圈跑者回來得分，朱育賢再補上2分打點二壘打。

雄鷹在4局下郭阜林的高飛犧牲打先追分，6局下王柏融敲安後，魔鷹立刻補上一發右外野兩分砲，瞬間追平比數，個人近3場第5轟，本季第8轟位居聯盟第一。

7局上2出局、一二壘有人，劉基鴻的安打敲回超前分，而中外野手的失誤讓龍隊續佔二三壘，吉力吉撈再敲出安打追加2分打點；8局上龍隊再次把握雄鷹的失誤，單局又攻下3分。

中職單隊單場最多失誤紀錄是8次，發生在1999年4月25日統一獅隊身上，當時地點為台南棒球場，而單場7次數則是史上次多，兄弟象、三商虎、統一獅、味全龍、中信鯨都曾出現過，但上一次已經是2009年的兄弟象。

雄鷹的7次失誤中，提前退場的杜家明佔3次，而胡冠俞在8局上從二壘移防游擊後發生1次失誤，9局上又是單局2次失誤被換下場，由郭永維接替。