快訊

道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

印巴衝突釀停飛！印度上空第一現場 乘客「聽到廣播心慌」

新新併助家族起死回生 吳東亮：有一天看到父親我也有交待了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／魔鷹連3場開轟無用 雄鷹7失誤差點追平史上最高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍今天以9：4打敗台鋼雄鷹，圖為朱育賢。味全龍IG
味全龍今天以9：4打敗台鋼雄鷹，圖為朱育賢。味全龍IG

台鋼雄鷹隊雖然倚靠洋砲魔鷹連3場開轟的鬼神之力一度追平，然而團隊單場7次失誤大放送，龍隊也猛敲12支安打，以9：4在澄清湖棒球場擊敗雄鷹。

龍隊1局上就攻下3分，先是吉力吉撈．鞏冠敲出的滾地球造成失誤，讓得點圈跑者回來得分，朱育賢再補上2分打點二壘打。

雄鷹在4局下郭阜林的高飛犧牲打先追分，6局下王柏融敲安後，魔鷹立刻補上一發右外野兩分砲，瞬間追平比數，個人近3場第5轟，本季第8轟位居聯盟第一。

7局上2出局、一二壘有人，劉基鴻的安打敲回超前分，而中外野手的失誤讓龍隊續佔二三壘，吉力吉撈再敲出安打追加2分打點；8局上龍隊再次把握雄鷹的失誤，單局又攻下3分。

中職單隊單場最多失誤紀錄是8次，發生在1999年4月25日統一獅隊身上，當時地點為台南棒球場，而單場7次數則是史上次多，兄弟象、三商虎、統一獅、味全龍、中信鯨都曾出現過，但上一次已經是2009年的兄弟象。

雄鷹的7次失誤中，提前退場的杜家明佔3次，而胡冠俞在8局上從二壘移防游擊後發生1次失誤，9局上又是單局2次失誤被換下場，由郭永維接替。

吉力吉撈 統一獅

延伸閱讀

中職／高雄在地店家代表 前虎將陳正中為雄鷹開球

中職／生涯對戰陳冠宇打擊率4成44 劉基鴻開轟救了龍隊

中職／劉基鴻砲轟陳冠宇 龍最後一局逆轉戰局屠猿

中職／陳子豪延長賽敲超前安打 龍隊中斷桃猿4連勝

相關新聞

中職／4連勝破壞者！兄弟3度斬獅 陳俊秀開轟追平周思齊

中信兄弟隊再次扮演統一獅連勝破壞者，今晚在洲際棒球場靠著陳俊秀、詹子賢攜手上演猛打賞，以7：4拿下勝利，獅隊本季第3次在...

中職／魔鷹連3場開轟無用 雄鷹7失誤差點追平史上最高

台鋼雄鷹隊雖然倚靠洋砲魔鷹連3場開轟的鬼神之力一度追平，然而團隊單場7次失誤大放送，龍隊也猛敲12支安打，以9：4在澄清...

中職／新莊延賽！連敗悍將喘口氣 要去花蓮對戰天敵獅隊

富邦悍將隊今天原定在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，不過受到北部雨勢影響，賽事將延期至補賽周，連敗中的悍將可以稍微喘口氣，接著...

中職／高雄在地店家代表 前虎將陳正中為雄鷹開球

台鋼雄鷹隊今日在澄清湖主場迎戰味全龍，特別邀請高雄在地店家代表，同時也是前三商虎強打好手陳正中擔任開球嘉賓，再次踏上職棒...

中職／韓流來襲！人氣樂團QWER為悍將開球 13日造訪新莊

中職球團近年邀請不少韓國知名歌手、團體來台，富邦悍將隊也宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉...

中職／韓籍啦啦隊廉世彬發生健康問題 決定先治療暫停活動

樂天桃猿韓籍啦啦隊廉世彬所屬經紀公司今天發文表示，廉世彬因健康問題，需要2至3周時間治療與休息。 文中提到，經過公司與球團協商，調整廉世彬在韓職NC恐龍隊的行程。廉世彬非常希望能早日回球場，與粉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。