中職／4連勝破壞者！兄弟3度斬獅 陳俊秀開轟追平周思齊
中信兄弟隊再次扮演統一獅連勝破壞者，今晚在洲際棒球場靠著陳俊秀、詹子賢攜手上演猛打賞，以7：4拿下勝利，獅隊本季第3次在取得4連勝後敗給兄弟。
獅隊依舊保有聯盟龍頭地位，不過今年對兄弟就是沒辦法，先是開季4連勝在4月4日遭到兄弟終結，接著獅隊在4月16日起又帶起一波4連勝，卻在4月22日被兄弟中斷，今天賽前獅隊又是4連勝依舊難敵「剋星」，本季對戰兄弟是2勝5敗。
兄弟今天展現火力壓制，1局下、3局下都是相同得分模式，黃韋盛先敲出適時安打得到1分，詹子賢再補上二壘安打有1分打點，差異在1局下陳俊秀、黃韋盛攜手共演雙盜壘造成捕手傳球失誤，陳俊秀跑回本壘多添1分。
詹子賢在5局下敲出的本場第3支安又有1分打點，取得6：1領先，而7局上許哲晏敲出個人本季第2轟，幫獅隊追回1分。
不過7局下陳俊秀也敲出此戰第3支安打，一發打出中外野全壘打牆的陽春砲再拉開分差，這也是他個人本季第3轟、生涯第144轟，與周思齊並列中職史上全壘打榜第10名。
兄弟投手鄭凱文繳出6局失1分的優質先發，後續牛棚伍立辰1局失1分、楊志龍0.2局失2分、蔡齊哲0.1局無失分，黃恩賜守住最後1局，拿下本季第8次救援成功，追平台鋼雄鷹隊林詩翔並列最多。
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