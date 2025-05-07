快訊

道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

印巴衝突釀停飛！印度上空第一現場 乘客「聽到廣播心慌」

新新併助家族起死回生 吳東亮：有一天看到父親我也有交待了

中職／4連勝破壞者！兄弟3度斬獅 陳俊秀開轟追平周思齊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊陳俊秀今天單場3安包含1轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳俊秀今天單場3安包含1轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊再次扮演統一獅連勝破壞者，今晚在洲際棒球場靠著陳俊秀詹子賢攜手上演猛打賞，以7：4拿下勝利，獅隊本季第3次在取得4連勝後敗給兄弟。

獅隊依舊保有聯盟龍頭地位，不過今年對兄弟就是沒辦法，先是開季4連勝在4月4日遭到兄弟終結，接著獅隊在4月16日起又帶起一波4連勝，卻在4月22日被兄弟中斷，今天賽前獅隊又是4連勝依舊難敵「剋星」，本季對戰兄弟是2勝5敗。

兄弟今天展現火力壓制，1局下、3局下都是相同得分模式，黃韋盛先敲出適時安打得到1分，詹子賢再補上二壘安打有1分打點，差異在1局下陳俊秀、黃韋盛攜手共演雙盜壘造成捕手傳球失誤，陳俊秀跑回本壘多添1分。

詹子賢在5局下敲出的本場第3支安又有1分打點，取得6：1領先，而7局上許哲晏敲出個人本季第2轟，幫獅隊追回1分。

不過7局下陳俊秀也敲出此戰第3支安打，一發打出中外野全壘打牆的陽春砲再拉開分差，這也是他個人本季第3轟、生涯第144轟，與周思齊並列中職史上全壘打榜第10名。

兄弟投手鄭凱文繳出6局失1分的優質先發，後續牛棚伍立辰1局失1分、楊志龍0.2局失2分、蔡齊哲0.1局無失分，黃恩賜守住最後1局，拿下本季第8次救援成功，追平台鋼雄鷹隊林詩翔並列最多。

中信兄弟隊詹子賢今天單場3安、3分打點。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢今天單場3安、3分打點。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭凱文。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭凱文。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳俊秀今天單場3安包含1轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳俊秀今天單場3安包含1轟。圖／中信兄弟隊提供

詹子賢 陳俊秀

延伸閱讀

世壯運／轉播看這裡 周思齊「山羊兄弟」首場賽事公布

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中職／詹子賢開轟當英雄 想對徐若熙說：快出國吧

影／中職 陳俊秀滿貫炮 兄弟克悍將

相關新聞

中職／4連勝破壞者！兄弟3度斬獅 陳俊秀開轟追平周思齊

中信兄弟隊再次扮演統一獅連勝破壞者，今晚在洲際棒球場靠著陳俊秀、詹子賢攜手上演猛打賞，以7：4拿下勝利，獅隊本季第3次在...

中職／魔鷹連3場開轟無用 雄鷹7失誤差點追平史上最高

台鋼雄鷹隊雖然倚靠洋砲魔鷹連3場開轟的鬼神之力一度追平，然而團隊單場7次失誤大放送，龍隊也猛敲12支安打，以9：4在澄清...

中職／新莊延賽！連敗悍將喘口氣 要去花蓮對戰天敵獅隊

富邦悍將隊今天原定在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，不過受到北部雨勢影響，賽事將延期至補賽周，連敗中的悍將可以稍微喘口氣，接著...

中職／高雄在地店家代表 前虎將陳正中為雄鷹開球

台鋼雄鷹隊今日在澄清湖主場迎戰味全龍，特別邀請高雄在地店家代表，同時也是前三商虎強打好手陳正中擔任開球嘉賓，再次踏上職棒...

中職／韓流來襲！人氣樂團QWER為悍將開球 13日造訪新莊

中職球團近年邀請不少韓國知名歌手、團體來台，富邦悍將隊也宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉...

中職／韓籍啦啦隊廉世彬發生健康問題 決定先治療暫停活動

樂天桃猿韓籍啦啦隊廉世彬所屬經紀公司今天發文表示，廉世彬因健康問題，需要2至3周時間治療與休息。 文中提到，經過公司與球團協商，調整廉世彬在韓職NC恐龍隊的行程。廉世彬非常希望能早日回球場，與粉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。