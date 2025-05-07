中職／高雄在地店家代表 前虎將陳正中為雄鷹開球
台鋼雄鷹隊今日在澄清湖主場迎戰味全龍，特別邀請高雄在地店家代表，同時也是前三商虎強打好手陳正中擔任開球嘉賓，再次踏上職棒球場，陳正中說：「非常榮幸也非常高興，這個機會非常難得！」
球團日前特別前往仁武拜訪昔日職棒強打、青島餃子專賣店老闆陳正中，並邀請來到澄清湖主場擔任開球嘉賓，接球捕手也別具意義，由過去三商虎戰友、現任雄鷹二軍總教練林振賢擔任。
台鋼雄鷹深耕高雄在地，走訪各地推廣棒球運動，也期待棒球融入市民生活，並與在地店家有更多結合，雖然退役多年，陳正中對於棒球仍相當關心，「知道高雄有球隊很高興。」
陳正中也對台鋼雄鷹在地經營、帶動地方產業相當有感，他透露，上周澄清湖球場有賽事進行，就有3組客人用完餐之後準備前往球場觀賽。
身為過去三商虎戰友，儘管今天在嘉義市有二軍賽事，林振賢仍趕到澄清湖球場，林振賢表示，自己也是青島餃子專賣店常客，還大讚：「從小吃到老，真的好吃，在我心目中是排行榜第一名！」
高雄在地店家青島餃子專賣店位於高雄市仁武區，與澄清湖球場距離不遠，陳正中邀請市民、球迷朋友，「希望有空可以到小店來光臨！」
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