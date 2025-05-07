中職／韓流來襲！人氣樂團QWER為悍將開球 13日造訪新莊

中職球團近年邀請不少韓國知名歌手、團體來台，富邦悍將隊也宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉他手Hina、主唱Siyeon將到新莊棒球場開球，挑戰周二平日票房。

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2023年全球女子樂團企劃《最愛的孩子們》所推出的四人女子樂團「QWER」， 由四位成員Magenta、Chodan、Siyeon、Hina組成，近年掀起高人氣。

團名源自於線上遊戲的技能鍵，象徵四位甜美女孩除了清新外貌外，還有樂團手、Coser、前日本偶像，各種華麗經歷所組合，被稱為「樂團界的女偶像」，媒體們封為「MZ 世代最受歡迎的樂團」。

「QWER」2025年5月14日將在Zepp New Taipei 舉辦首場粉絲演唱會，門票全數搶空售罄，在正式與BAWIGE們見面前，要先來到新莊棒球場開出好球。