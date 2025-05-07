快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

中職／韓流來襲！人氣樂團QWER為悍將開球 13日造訪新莊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉他手Hina、主唱Siyeon將到新莊棒球場開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉他手Hina、主唱Siyeon將到新莊棒球場開球。圖／富邦悍將隊提供

中職球團近年邀請不少韓國知名歌手、團體來台，富邦悍將隊也宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉他手Hina、主唱Siyeon將到新莊棒球場開球，挑戰周二平日票房。

　​​​

2023年全球女子樂團企劃《最愛的孩子們》所推出的四人女子樂團「QWER」， 由四位成員Magenta、Chodan、Siyeon、Hina組成，近年掀起高人氣。

團名源自於線上遊戲的技能鍵，象徵四位甜美女孩除了清新外貌外，還有樂團手、Coser、前日本偶像，各種華麗經歷所組合，被稱為「樂團界的女偶像」，媒體們封為「MZ 世代最受歡迎的樂團」。

「QWER」2025年5月14日將在Zepp New Taipei 舉辦首場粉絲演唱會，門票全數搶空售罄，在正式與BAWIGE們見面前，要先來到新莊棒球場開出好球。

中職 富邦悍將 棒球

延伸閱讀

中職／新莊延賽！連敗悍將喘口氣 要去花蓮對戰天敵獅隊

中職／悍將20敗「聽牌」隊史第二快 逼近新莊連敗慘紀錄

中職／李宗賢故意觸身球爭議打席 猿隊教頭覺得是好球但算了

中職／還沒看到地獄盡頭的光 悍將慘吞主場7連敗

相關新聞

中職／新莊延賽！連敗悍將喘口氣 要去花蓮對戰天敵獅隊

富邦悍將隊今天原定在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，不過受到北部雨勢影響，賽事將延期至補賽周，連敗中的悍將可以稍微喘口氣，接著...

中職／韓流來襲！人氣樂團QWER為悍將開球 13日造訪新莊

中職球團近年邀請不少韓國知名歌手、團體來台，富邦悍將隊也宣布5月13日開球嘉賓，來自韓國的人氣女子樂團「QWER」其中吉...

中職／韓籍啦啦隊廉世彬發生健康問題 決定先治療暫停活動

樂天桃猿韓籍啦啦隊廉世彬所屬經紀公司今天發文表示，廉世彬因健康問題，需要2至3周時間治療與休息。 文中提到，經過公司與球團協商，調整廉世彬在韓職NC恐龍隊的行程。廉世彬非常希望能早日回球場，與粉

中職／悍將20敗「聽牌」隊史第二快 逼近新莊連敗慘紀錄

富邦悍將隊今年開季戰績慘澹，26場僅打出7勝19敗，距離20敗已經「聽牌」，今天在主場面對樂天桃猿隊，除了要力阻新莊球場...

中職／非C位不跳舞？李珠珢再被爆無底線鬧事 知情人士：毫無團隊精神

從韓國來台的啦啦隊女神李珠珢（이주은），今年4月加入中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，憑藉如AI般的亮眼外型和高人氣迅速吸引大量粉絲關注。然而，人紅是非多，她近期捲入多起爭議，包括疑似耍大牌、堅持站C位、拒絕團體拍攝等，引發網路熱議。

圖輯／林泓育猛打助樂天桃猿奪勝 富邦悍將主場七連敗

樂天桃猿林泓育今天猛打建功，不但以陽春全壘打讓個人職棒生涯的900得分達成，帶領樂天桃猿拿下勝利，也獲得單場MVP。此役...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。