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中職／新莊延賽！連敗悍將喘口氣 要去花蓮對戰天敵獅隊
富邦悍將隊今天原定在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，不過受到北部雨勢影響，賽事將延期至補賽周，連敗中的悍將可以稍微喘口氣，接著9日起將前往花蓮與統一獅隊進行三連戰。
中華職棒聯盟公告，原訂5月7日18：35，例行賽編號84場的樂天桃猿與富邦悍將賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。
悍將目前處於4連敗、新莊主場7連敗，再1敗就將追平隊史在新莊最多的8連敗（2014年義大犀牛隊），開季至今7勝19敗，仍要持續避免太快吞下第20敗，若27場20敗將是隊史第二快（1996年興農牛、2022年富邦悍將24場20敗）。
悍將接下來要作客花蓮與獅隊交手，今年對戰獅隊5戰全敗，還沒有贏過，而13日才會再回到新莊主場，屆時與台鋼雄鷹隊進行2連戰。
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