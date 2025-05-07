中職／拍到了！球迷送飲料給李珠珢竟伸鹹豬手 網怒：丟台灣人的臉

「AI女神」李珠珢加入富邦悍將隊後，人氣持續上升。近日有網友分享一段影片，有球迷疑似在送飲料給她時，突然伸出鹹豬手，讓粉絲們相當生氣。

李珠珢加入悍將掀起旋風，新賽季進場人數也有顯著成長。不過有網友分享影片，有球迷送飲料給李珠珢，但手卻做出多餘動作，觸碰李珠珢的手。

這個畫面讓網友們看得十分不舒服，紛紛留言批評，「有夠噁心」、「看起來就是故意的」、「這種噁爛球迷應該要禁止他入場」、「正常粉絲拿給珠珠也會很客氣拿飲料底部，不會像這隻直接抓上去的」、「把台灣人的臉丟大了」。

也有網友分享另一個角度影片，送飲料的疑是女性球迷，但有網友說，「是女生也不能這樣，有點故意了。」、「那個手跟手指跟衣服是女珠粉吧，雖然這樣偷摸真的不好。」