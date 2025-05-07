中職／韓籍啦啦隊廉世彬發生健康問題 決定先治療暫停活動

樂天桃猿韓籍啦啦隊廉世彬所屬經紀公司今天發文表示，廉世彬因健康問題，需要2至3周時間治療與休息。

文中提到，經過公司與球團協商，調整廉世彬在韓職NC恐龍隊的行程。廉世彬非常希望能早日回球場，與粉絲們見面並應援，但經過協商，最終決定以治療為優先。

不得不取消或延期許多既定行程，但廉世彬仍非常期待不久的將來重新與NC恐龍粉絲們加油打氣。

貼文一出，網友們紛紛表示理解並送上祝福。廉世彬今年5月2日至4日在樂天桃猿隊應援，23至25日還有班，是否會如期上場仍是未知數。