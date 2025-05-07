中職／悍將20敗「聽牌」隊史第二快 逼近新莊連敗慘紀錄

富邦悍將隊今年開季戰績慘澹，26場僅打出7勝19敗，距離20敗已經「聽牌」，今天在主場面對樂天桃猿隊，除了要力阻新莊球場8連敗，更要避免締造隊史第二快20敗的紀錄。

中職史上最快開季20敗紀錄有兩隊並列，1996年興農牛、2022年悍將都是開季24場就吞下20敗；悍將若是今天輸球，將是開季27場20敗，隊史第二快、並列中職史上第三快，前面還有1994年俊國熊、2018年中信兄弟的26場20敗。

悍將目前在新莊球場更是吞下7連敗，追平去年球隊最慘紀錄，隊史最多則是2014年義大犀牛隊在新莊8連敗，中職紀錄是2022到2023年統一獅隊的新莊跨季12連敗。

悍將今天推出李東洺先發扛起止敗任務，本季出賽成績1勝1敗、防禦率2.95，在新莊登板0勝0敗、防禦率1.69；猿隊則是本土王牌黃子鵬先發，今年成績2勝0敗、防禦率2.05，本季首次在新莊登板。