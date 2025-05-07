中職／非C位不跳舞？李珠珢再被爆無底線鬧事 知情人士：毫無團隊精神

從韓國來台的啦啦隊女神李珠珢（이주은），今年4月加入中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，憑藉如AI般的亮眼外型和高人氣迅速吸引大量粉絲關注。然而，人紅是非多，她近期捲入多起爭議，包括疑似耍大牌、堅持站C位、拒絕團體拍攝等，引發網路熱議。

根據《時報周刊CTWANT》報導，李珠珢在4月26日的主場賽事中，因當天邀請「木曜4超玩」黃于恩（溫妮）擔任開球嘉賓，而未被安排站在C位，情緒失控並拒絕演出，導致開場舞重新編排。另有爆料指出，她曾在開幕戰拒拍團隊宣傳影片，也因代言拍攝髮套問題，當場喊卡中斷流程，令現場工作人員錯愕。

另外，在4日富邦悍將在主場舉行的韓風主題日「안녕你好」，賽前舉辦李珠珢專屬簽名會，限定30位球迷簽名，當時在團隊拍照時，李珠珢還刻意多加穿藍色系抹胸，和其他白色系的Fubon Angels成員比起來，顯得相當突出醒目。這些行為被指缺乏職業道德與團隊精神，形象一度大受衝擊。

李珠珢賽前簽名會為粉絲簽名。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

不過，近期YouTube頻道「爆米花應援 Popcorn Cheers」釋出一段影片顯示，李珠珢在拍照時主動退到邊邊，檸檬（林芳婧）熱情拉她去C位，她卻婉拒讓位給學姊，隨後默默走回最旁邊，顯示出謙遜與對前輩的尊重。影片釋出後，網友紛紛改觀，直呼「根本不是耍大牌，是I人又低調」、「她回韓國還要幫學姐撐傘，怎麼可能搶C位」。

雖然發生了多起爭議事件，但爆料者表示，自己並非出於嫉妒，也並不討厭李珠珢，甚至感謝她為團隊帶來更多曝光機會。不過，由於她多次違反工作規範，而球團高層始終未予以嚴正處理，反而一再讓步，才讓她的行為愈加失控，最終演變成現在這樣「無所顧忌」的狀況。選擇揭露內情，是希望能讓外界看見事情的全貌，還原真相。

針對各項爭議，李珠珢所屬的富邦育樂曾回應表示，相關活動與代言內容屬商業機密，對於流言不便回應，但強調李珠珢來台後努力適應台式應援文化，並積極參與球團安排的行銷活動。對於媒體爆料內容，球團也呼籲外界給予更多正向鼓勵。