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中職／生涯900得分史上第4人 林泓育平射砲全力跑超怕死在二壘

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林泓育今天單場兩度得分，分別是生涯第900、901分。記者陳正興／攝影
林泓育今天單場兩度得分，分別是生涯第900、901分。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天以5：1擊敗富邦悍將隊，老將林泓育敲出一發平射砲，達陣生涯第900得分，成為史上第四人，賽後笑曝這一球打出去，心中最擔心的是自己會死在二壘，看到球飛出去，自己也嚇了一跳。

林泓育今天表現搶眼，第3局先以高飛犧牲打貢獻1分打點，第5局敲出陽春砲，為本季首轟、生涯第208轟，也讓他連續16季都有敲出全壘打。此外，他也靠這一轟，生涯第900度跑回本壘，第7局再靠保送上壘，隨後林子偉敲三壘打，林泓育也連跑3個壘包，堆疊生涯第901得分。

賽後得知這一轟完成生涯第900得分，林泓育也意外，「我不知道，其實真的有點難，可能運氣比較好吧！那一球我是真的有點意外，我出力跑，因為我怕我死在二壘，看到他們在那邊鼓譟，我才知道是全壘打。」至於第7局連衝三個壘包，他笑答：「還有這種機會可以跑，我就跑吧！」

連續16季有全壘打，林泓育抱持順其自然，「我在場上很少會想說我要打全壘打，不知道其他人怎麼看，但我覺得我第四棒的價值和其他人不太一樣，不是很有power、很有長打，我是以球隊需要去做當下需要做的事，就像今天的高飛犧牲打，第一次對戰保羅（黃保羅），球不是那麼好打，所以不管什麼方式，要把三壘的人送回來，我覺得我現在的能力沒有以前那麼好，用我現在的能力去幫助球隊。」

中職史上過去有3人達陣900得分，依序是2011年張泰山、2015年彭政閔、2018年林智勝，林泓育成為史上第4人。生涯累積2013支安打的林益全，儘管安打數比林泓育多了235支，但目前得分為889分。

林泓育 樂天桃猿

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