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中職／李宗賢故意觸身球爭議打席 猿隊教頭覺得是好球但算了
富邦悍將隊今天以1：5不敵樂天桃猿隊，悍將又一次輸得難看，李宗賢第7局的打席被主審判決故意伸肘碰球，因此觸身球不算，雙方教頭都曾上場了解狀況，猿隊教頭古久保健二指出，當時是認為那球有可能是好球，想說問問看，「裡面看說是好球，可是我們已經沒挑戰可用了，但那也沒關係啦！」
爭議打席出現在第7局呂詠臻面對李宗賢，面對一顆投得較內側的球，李宗賢手肘碰到這球，但主審邱景彥馬上裁定是故意伸肘，觸身球不算，記一顆壞球，悍將教頭陳金鋒、猿隊教頭古久保健二都曾上場了解狀況。
古久保表示，他是上去問那顆是不是好球，「但我們的兩次挑戰都用完了，所以沒辦法挑戰，如果是8局（8局起有主審主動審視權）就會再上去問一下。」他表示，有聽裡面看畫面說是好球，但既然無法挑戰，「那也沒關係啦！」
猿隊今天攻克悍將，本季取得對戰5戰全勝，古久保表示，「球隊狀態有很多變數在，我們就是做好自己本分，有一直和選手提醒，做好自己工作。」他也稱讚今天的先發投手威能帝，「雖然在第6局途中把他換掉，但他有做好身為先發投手的工作，把比賽丟得非常好。兩位老將小胖、智平也是不可或缺的存在，對球隊貢獻很大。」
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