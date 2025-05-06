中職／還沒看到地獄盡頭的光 悍將慘吞主場7連敗

富邦悍將隊的連敗地獄何時能看到盡頭的光？今天再以1：5不敵樂天桃猿隊，吞下4連敗、主場7連敗，逐漸逼近1998年兄弟象隊保持的主場10連敗（非跨季）聯盟紀錄，跨季紀錄則是2006年9月7日到2007年3月22日的興農牛隊主場12連敗。

悍將此役由黃保羅先發，投4局已用91球，被敲8安打、失3分，首局遭陳晨威二壘打、林智平一壘打串連取分，第三局保送林政華，林智平的安打將他送到三壘，林泓育高飛犧牲打帶有1分打點，第四局則是吳桀睿、余德龍相繼敲安再討到1分。

悍將換投後，猿隊仍有分數進帳，林泓育第5局從范柏絜手中敲出陽春砲，第7局則是林泓育選到保送，林子偉三壘打再送回1分。

猿隊洋投威能帝先發5.2局被敲7安打、失1分，4局下被申皓瑋敲出二壘打，再對戴培峰投出保送，高國麟補上適時安打，幫助悍將開張分數。他在第6局留下一、二壘有人，呂詠臻成功拆彈，僅用2球解決董子恩，威能帝最終拿下本季第4勝，追平勝投榜領先的中信兄弟隊洋投黃博多。