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影／富邦悍將升級主場無障礙空間 邀聽奧選手開球

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
富邦悍將比賽今天邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂（中）出席開球。記者陳正興／攝影
富邦悍將比賽今天邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂（中）出席開球。記者陳正興／攝影

富邦人壽攜手富邦悍將優化球隊主場的新莊棒球場無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，積極為特需族群打造友善的觀賽環境，相關工程已竣工並於今年球季正式啟用，期待提升身障者與其陪伴照護者更貼心舒適的觀賽體驗，今天賽事邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂出席開球，共同倡議引領全民重視身心障礙者之運動參與權益。

Fubon Angels為比賽開場熱舞。記者陳正興／攝影
Fubon Angels為比賽開場熱舞。記者陳正興／攝影
Fubon Angels為比賽開場熱舞。記者陳正興／攝影
Fubon Angels為比賽開場熱舞。記者陳正興／攝影
富邦悍將比賽今天邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂出席開球。記者陳正興／攝影
富邦悍將比賽今天邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂出席開球。記者陳正興／攝影

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