影／富邦悍將升級主場無障礙空間 邀聽奧選手開球

富邦人壽攜手富邦悍將優化球隊主場的新莊棒球場無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，積極為特需族群打造友善的觀賽環境，相關工程已竣工並於今年球季正式啟用，期待提升身障者與其陪伴照護者更貼心舒適的觀賽體驗，今天賽事邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂出席開球，共同倡議引領全民重視身心障礙者之運動參與權益。 Fubon Angels為比賽開場熱舞。記者陳正興／攝影 Fubon Angels為比賽開場熱舞。記者陳正興／攝影 富邦悍將比賽今天邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂出席開球。記者陳正興／攝影