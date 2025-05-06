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中職／鋼龍澄清湖遇到鬼 魔鷹雙響砲讓他防禦率翻近4倍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹從聯盟防禦率王鋼龍手中敲出雙響砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹從聯盟防禦率王鋼龍手中敲出雙響砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

味全龍隊洋投鋼龍今天在澄清湖棒球場遇到鬼，魔鷹從他手中敲出兩發全壘打，最終先發5局被敲8安打、失6分，防禦率則從賽前的0.57暴漲為1.96。

鋼龍賽前5場先發合計31.2局僅失2分（責失2分），防禦率只有0.57，今天面對雄鷹卻踢到一塊大鐵板。

鋼龍前3局未失分，雄鷹第4局的攻勢從王柏融的安打展開，下一棒魔鷹敲出兩分砲，後續胡冠俞二壘打、王博玄一壘打串連再下一城；第5局紀慶然、王柏融相繼敲安，再度為魔鷹的煙火秀搭建好舞台，以一發三分砲給予重傷害。

這是魔鷹中職生涯第4場、本季第2場單場2轟以上的比賽，前一次發生就是前一場比賽、5月4日面對中信兄弟隊。

魔鷹4月因傷缺陣半個月，絲毫不影響他在全壘打榜上的競爭力，至此累積7轟，超越統一獅隊林子豪的5轟，獨佔全壘打王。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹從聯盟防禦率王鋼龍手中敲出雙響砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹從聯盟防禦率王鋼龍手中敲出雙響砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

鋼龍 魔鷹

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