中職／富邦人壽攜手悍將升級無障礙空間 聽奧國手許樂披11號球衣開球

富邦人壽攜手富邦悍將優化新莊棒球場無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，積極為特需族群打造友善的觀賽環境，相關工程已竣工並於今年球季正式啟用，期待提升身障者與其陪伴照護者更貼心舒適的觀賽體驗，今天賽事邀請富邦人壽贊助之聽奧國手許樂出席開球，共同倡議引領全民重視身心障礙者之運動參與權益。

除整建新莊棒球場無障礙設施硬體，亦結合軟實力包裝強化倡議力道，喊出「運動平權 快樂應援」口號、設計富邦人壽推動運動平權專屬標章與視覺，並應用於場內輪椅席及陪伴席區域，更添無障礙席位豐富色彩與識別度。

另邀請Fubon Angels啦啦隊女孩Jessy及罕見疾病基金會之罕見小勇士棒球隊員阿平參與廣宣影片拍攝，以輪椅球迷與陪伴者的角色，實際體驗「無障礙坡道」動線、「無障礙售票口」購票及入座場內「輪椅席及陪伴席」，各項貼心的優化升級都讓身障者很有感，阿平拍攝當天也興奮表示：「這幾項無障礙設施都讓我們輪椅族更方便，希望我可以常常來新莊看球賽，享受現場的熱血氣氛、跟著啦啦隊一起為球員加油。」阿平今天也與罕病基金會30位病友一起來觀賽。

再次站上棒球場投手丘的許樂，有別於在台北大巨蛋的開球初體驗，心情還是有些緊張，還特別分享自己今年在學校有必修的壘球課，所以對棒壘球運動有進一步的認識與熟悉。許樂再度穿上背號「11」號球衣，向大家正式宣告已取得11月東京聽障奧運會參賽資格，將代表國家出賽參加女子100公尺跨欄及400公尺跨欄項目。

許樂表示，「我在田徑場靠速度與跨欄技巧取勝，但唯有能夠站上賽場才有機會拿到好成績，謝謝富邦人壽不斷在推廣運動平權的精神，透過企業影響力守護身心障礙者的運動參與權益，我也希望大家可以一起重視運動平權及關注身障者的運動賽事。」

「東京聽奧是我們聽障選手重要的國際賽事，希望大家一起關注、為我們加油，我也將繼續努力備戰，全力拚回獎牌、為國爭光。」許樂從去年受傷迄今，花了一年的時間，積極配合復健訓練，順利於今年三月的青年盃賽事，達到東京聽障奧運會參賽標準，也和大家分享這份喜悅，更希望大家屆時鎖定賽事為她應援。