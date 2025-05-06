中職／邦迷AAOA之夜失眠到5點 廖任磊收南珉貞加油影片驚喜1件事

富邦悍將隊4日在新莊棒球場遭遇一場慘敗，打到內野悍將球迷都跟進外野獅迷「AAOA」喊聲，廖任磊第8局接手富藍戈留下的危機，面對3人次都沒解決，也經歷難熬的一夜，讓他首度失眠，想著比賽看著天色漸亮。

該役戰局徹底崩盤發生在8局上，跨局數續投的富藍戈，在該局面對4人次沒拿到出局數，廖任磊對3人，被敲2安打、1保送，李吳永勤登板又是保送，該局獅隊打到第9人次才出現第一個出局數，最終暴打12人次、灌進8分大局。

廖任磊指出，前兩打席都能先搶到好球數，不是沒辦法控球，下來後，投手教練郭勇志、許銘傑都有找他談，尤其第一位打者2顆球已經2好球，不用急著第3球就要輸贏，「他們跟我說，當下情況氣勢已經在對面，用你的經驗、想法再去緩一下，如果更沉得住氣，結果可能會不一樣。」

當天戰局打到崩盤，比賽輸得難看，新莊球場內野球迷開始呼應起「AAOA」、「統一尚勇」應援，廖任磊不諱言不好受，「一來，輸的感覺當然不是滋味，二來，來這邊，球迷真的很挺，但打起來的內容讓大家不舒服，上去想拚拚看但也沒踩住煞車。」

他說自己過去不曾失眠，但那天到清晨五點才睡著，「當然是對自己表現不是很滿意，檢視內容，結果就是安打、沒有踩住煞車，想著教練和我說兩好球後如何做得更好，我當下有沒有執行到最好，一直在懊惱這個。」

想著想著，逐漸看著天色已亮，廖任磊在昨天收到來自球迷的驚喜訊息，是Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞喊話要他加油的影片，廖任磊說比較驚喜的是，「球迷tag我，說是珉貞說要拍給你幫你加油的，這是她說要拍的，不是球迷叫她拍的。」他最欣賞的Fubon Angels就是南珉貞，先前就曾找機會與她合照，「我本來沒有在看，是後來看到她和球迷之間的互動，人也不錯。」南珉貞喊話要跳他的MVP舞蹈，廖任磊說：「那我就要想辦法拿MVP啊！」又趕緊改口，「先追求10連勝啦！不要管MVP，誰MVP都可以。」