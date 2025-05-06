陽信盃青少棒／台中市採速度戰 團隊9盜搶勝晉4強

中央社／ 新北6日電

陽信銀行盃全國青少棒賽台中市隊今天在勝部冠軍戰採速度戰，團隊跑出9盜，以7比5擊敗台南市晉級4強；明天敗部冠軍戰台南與新北市交手、屏東縣與高雄市交手，勝隊晉級4強。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽台中市隊今天與台南市隊交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，台南市1局上先馳得點，台中市1局下靠著內野安打、盜壘、觸身球保送、失誤、暴投、滾地球跑回2分，2局下靠著林子皓適時安打取得3比1領先。

台南市隊3局上攻下2分、扳平比數，台中市隊3局下再起攻勢，抓準對方投手控球有狀況，選到3次四壞保送攻占滿壘，松杰宇清壘二壘打、一棒3分幫助球隊要回領先，台南市隊4局上再追2分，台中市隊6局下靠著保送、盜壘、投手犯規再添1分保險分。

台中市隊今天屢屢發動盜壘攻勢，團隊安打數7支，跑出9次盜壘成功，2棒陳恩單場敲2安、跑出4次盜壘成功；全勝平擔任先發投手投2.1局失3分、無關勝敗，勝投為中繼投手龔永仁。

台中市隊搶勝、晉級4強，另外一場分組勝部冠軍戰台東縣隊以6比3擊敗高雄市隊、晉級4強。

新北市隊今天敗部以8比1擊敗彰化縣隊，明天敗部冠軍戰將與台南市隊交手；屏東縣隊今天敗部賽事以4比2擊敗台北市隊，明天將與高雄市隊交手，兩場比賽勝隊取得4強門票。

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