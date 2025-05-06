中職／吳桀睿本季首度上桃猿一軍 兼教練也盼球員生涯持久

中央社／ 新北6日電
中華職棒樂天桃猿隊6日作客新莊棒球場與富邦悍將交手的賽事，樂天桃猿吳桀睿（圖）本季首度上一軍，先發打第6棒、擔任一壘手。中央社
中華職棒樂天桃猿隊6日作客新莊棒球場與富邦悍將交手的賽事，樂天桃猿吳桀睿（圖）本季首度上一軍，先發打第6棒、擔任一壘手。中央社

中職樂天桃猿今天將吳桀睿拉上一軍，本季多了一個二軍打擊教練的身分，他指出，自己較傾向一對一教學，也希望能維持右肩舊傷狀況，可以讓自己的球員生涯打得持久。

吳桀睿原本在統一獅隊已轉任教練，不過去年轉戰樂天桃猿隊，重拾球員身分，今年則是擔任球員兼任二軍打擊教練。桃猿隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手的賽事，吳桀睿本季首度上一軍，先發打第6棒、擔任一壘手。

吳桀睿本季在二軍目前出賽14場，29打數敲出11支安打、包含1發全壘打，打擊率達3成79。吳桀睿今天表示，是在4日賽後接到升一軍通知，「在二軍就是持續調整狀況，有機會就努力打。」

今年桃猿隊球團向他提出兼任教練的提議，吳桀睿說：「並不排斥，不過也是多一個壓力，因為要示範給球員看，不能打得太差。」談到自己的教學風格，吳桀睿則說：「我比較傾向球員有問題的話，一對一做調整，跟選手討論到一些細節。」

今年首度獲得一軍機會，吳桀睿指出，「沒有設定什麼目標，盡量拿出東西、盡量在上場發揮。」由於吳桀睿一直以來都有右肩舊傷問題，他也希望維持身體狀況，「這是長久以來比較需要去克服的，要更努力去做調整，怎麼讓自己在場上打得持久。」

吳桀睿 富邦悍將 樂天桃猿

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