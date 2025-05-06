中職／鋒總愛的大手攔不住 申皓瑋腳不舒服打擊練習衝超快
富邦悍將隊傷兵滿營，今天申皓瑋在第一組打擊練習準備走上前，總教練陳金鋒著急朝他揮手，引起媒體好奇是否有狀況，陳金鋒表示，他的腳有稍微不舒服，打完才能確認是否先發，「他的鬥志滿好，有時需要去幫忙注意。」申皓瑋最終正常先發出賽，擔任第四棒、中外野手，戴培峰也回歸打線扛指定打擊。
申皓瑋今天分在第一組打擊練習，只見他拿著球棒準備走進打擊區時，鋒總卻朝他揮揮手、要他退下，但申皓瑋的腳步零遲疑，快速進入練打模式，因此引起媒體關心。
陳金鋒表示，「他的腳有一點輕微不舒服，要打完才知道（能不能上場）。」被追問剛剛是要擋他？陳金鋒一時聽錯，詫異反問「打他？」他表示，「不是啦！我想先確認看看，選手身體狀況，他自己知道，他鬥志算是滿好，他認為可以，但身體有沒有辦法負荷，是有時需要去幫忙注意的地方。」
申皓瑋完成打擊練習後腳步不停歇，繼續走上場進行守備練習，最終擔任先發第四棒出賽；上周五在本壘攻防戰導致手腕不適的戴培峰，也回歸打線，擔任DH出賽。
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