中職／林立二軍出賽有望本周歸隊 教頭對張趙紘有期許

中央社／ 新北6日電
中職樂天桃猿隊林立今天在二軍出賽，有望在本周歸隊。 聯合報系資料照
中職樂天桃猿隊林立今天在二軍出賽，有望在本周歸隊。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿林立今天在二軍出賽，敲出2支安打，教頭古久保健二表示，林立會再打1場二軍賽事，有望這週歸隊一軍；古久保健二也對下二軍調整打擊狀況的張趙紘有期許。

開季打擊手感火燙的林立因跑壘導致左腳踝受傷，在4月19日下二軍，經過2個星期多的休養，今天桃猿隊二軍在嘉義市棒球場的賽事，林立先發打第1棒、擔任右外野手，3打數敲出2支安打，在6局下退場休息。

談到林立歸隊時間，桃猿隊總教練古久保健二今天表示，先看林立明天的身體狀況，還會在二軍打1場比賽，如果可以正常打完整場，可能這週就可以歸隊一軍。林立在下二軍前出賽13場，轟出4發全壘打，打擊率達3成96。

另外，桃猿隊備受期待的19歲新秀張趙紘在昨天被下放二軍，他是去年桃猿隊季中選秀第1指名，近期在一軍出賽5場，12打數敲出1支安打。

古久保健二表示，張趙紘這幾場成績沒有打出來，沒有那麼理想，因此拉比較有經驗的吳桀睿上一軍，「主要是他自己打擊上的Timing沒有抓得很好，有跟他講說第1顆球就可以做全力揮擊的準備，以後他的選手生涯還很長，對他很有期待。」

古久保健二 林立 樂天桃猿

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