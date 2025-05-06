陽信盃青少棒／余秉軒中繼奪勝台東晉4強 偶像是海盜隊王牌

陽信銀行盃全國青少棒賽勝部冠軍戰台東縣余秉軒中繼3.1局穩守，助隊以6比3擊敗高雄市、連兩年晉級4強；余秉軒少棒曾出國比賽開眼界，希望再拚機會，偶像是美職海盜隊王牌史肯斯。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽台東縣隊今天先發投手黃銘恩前2局無失分，3局有狀況，2人出局後被邱孝佑敲出2分砲後退場，余秉軒接替登板，連續被敲出2支安打，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

余秉軒4、5局沒有失分，6局上因為隊友失誤、保送、接連暴投失掉1分，總計用59球投3.1局，被敲出5支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分、拿下勝投。

台東縣隊3局下先攻2分扳平比數，4、5局各拿1分，6局下再靠著單局4安、1保送攻下2分，順利搶下4強門票。

台東縣隊此次以卑南國中為主體，加入泰源、台東體中、桃源國中球員組成聯隊，總教練黃貴裕表示，球隊集訓約10天，整體而言投手、打擊實力平均。

黃貴裕表示，先發投手黃銘恩前2局表現不錯，但今天投手的狀況類似，都是壞球偏多造成保送，打到盃賽後半段大家實力都接近，今天很多分數都是靠失誤拿下，打線串聯還可以做得更好。

余秉軒透露，在母隊台東體中不太常丟關鍵比賽，上場還是會緊張，自評今天表現沒有到該有的水準，雖然有球速，但壞球太多、沒有投到捕手要的位置。

余秉軒投手、打擊都有練，但比較想往投手發展，目前最快球速約133公里，拿手球路是滑球， 國小因為受過傷將出手位置改成四分之三，欣賞的偶像是類似出手位置的美職匹茲堡海盜隊投手史肯斯（Paul Skenes）。

余秉軒國小曾赴菲律賓打過小馬少棒賽，對與日本比賽靠著再見滿貫砲贏球印象深刻，出國比賽學習各國優點，看到日本隊展現出的精神，也希望國中階段再拚出國比賽的機會。