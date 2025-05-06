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中職／悍將主砲復健有進度 張育成周五開始室內打擊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊主砲張育成本周五開始室內練打。 記者陳正興／攝影
富邦悍將隊主砲張育成本周五開始室內練打。 記者陳正興／攝影

富邦悍將隊主砲張育成左肩傷勢休養至今，預計將從本周五開始室內打擊，張育成對於重啟打擊練習後何時可以重返賽場心裡沒譜，「我也是第一次碰到。」談到球隊低迷近況，張育成表示，一樣保持微笑、積極面對每場比賽。

悍將目前處於3連敗、主場6連敗，今天起先在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手2場，接下來周五起遠征花蓮，與統一獅隊進行3連戰。

張育成4月13日因撲壘造成左肩拉傷，評估休兵3到4周，總教練陳金鋒今天賽前被問到他的恢復進度時表示，禮拜五會從室內開始打，「休了三個禮拜，先從基本開始，先看看揮擊狀況，如果越來越好再慢慢加上去。」

預期何時可以重返賽場？張育成表示，自己也不知道，「因為這也是我第一次碰到，要看看復健過程有沒有更痛，這都要去注意，希望在打擊過程中不要有不舒服。」他表示，自己目前狀況都還OK，球隊是希望他完全恢復後再回到球場上，「不然中途回來用到會更麻煩。」

富邦悍將隊主砲張育成本周五開始室內練打。 記者陳正興／攝影
富邦悍將隊主砲張育成本周五開始室內練打。 記者陳正興／攝影

富邦悍將 張育成 樂天桃猿

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