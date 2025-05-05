中職／悍將對決猿、獅邁入地獄周？先拚甩掉新莊主場6連敗再說

富邦悍將隊近況不振，昨天創下本季失分最慘紀錄，以2：13不敵統一獅隊，在新莊主場吞下6連敗，今天休兵日稍微喘息，明天又要在新莊對決樂天桃猿隊，推出黃保羅挑戰個人本季首勝，猿隊則由洋投威能帝應戰。

悍將目前戰績7勝18敗，上半季排名墊底，落後前一名台鋼雄鷹隊都有4.5場勝差，離排名第1的獅隊更達9.5場，也是唯一勝率不到3成（2成8）的球隊。

值得一提的是，悍將本季對戰猿隊4連敗，對獅隊更是5戰全敗，明、後天和猿隊進行2連戰，9日起移師花蓮球場對獅隊3連戰，本周有沒有機會翻身，還是陷入「地獄周」值得觀察。

悍將在新莊球場打出開季4連勝，不料接下來8場比賽只有1勝7敗，最近一次在新莊贏球已是4月22日，最近對獅隊3連戰只得6分、被攻下24分，投打都有問題，本季團隊打擊率2成31、防禦率4.54都是6隊最差數字。

黃保羅目前4場先發投出1敗、防禦率2.89，今年還未對過猿隊；威能帝5場先發投出3勝、防禦率1.97，包括4月8日對悍將投6.1局失3分（2分自責）奪勝，悍將打線明天必須想辦法突破封鎖才行。

雄鷹明天在高雄澄清湖球場迎戰味全龍隊，分別推出石萬金、鋼龍登板先發，進行2連戰首戰，鋼龍目前防禦率0.57在全聯盟排名第1，和威能帝一樣，也要挑戰開季4連勝。