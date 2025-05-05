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定向越野／日本賽事第三天 謝品昇、黃敏惠獲男、女菁英金牌

聯合報／ 定向越野／日本賽事第三天 謝品昇、黃敏惠獲男、女菁英金牌
謝品昇（左）與黃敏惠今天獲男、女菁英金牌。圖／中華民國定向越野協會提供
謝品昇（左）與黃敏惠今天獲男、女菁英金牌。圖／中華民國定向越野協會提供

中華定向越野代表隊今天（5日）在定向越野日本賽事第三天拉高尾盤，由謝品昇與黃敏惠包辦男、女菁英金牌，總計此行3場比賽共獲得4金1銀1銅佳績。中華隊結束參賽，明天（6日）返台。

今天比賽是在名古屋愛知縣昭和森林公園舉行，共分17組進行，中華隊選手經過前2場磨練後，在今天這場山林短距離賽頗有發揮，目前就讀東華大學的謝品昇，在男子菁英組13名好手競技中，以25分07秒完賽勇奪金牌，銀銅牌均為日本選手。

女子菁英組有9位選手角逐，中華隊黃敏惠以13秒之差，擊敗昨天賽事奪金的日本亞洲一姐番場洋子，黃敏惠勇奪金牌，是她此次參賽的第2面獎牌，此行她共得1金1銀。

為參加成都世運而前來進行訓練比賽的女將林弱水，今天也有水準表現，在女子菁英組名列第4，教練陳俊民肯定她的訓練成績。中華隊全員此次參加日本舉辦的3場賽事，除戰果輝煌外，選手在技術上也獲益良多，主辦單位賽後恭喜中華隊選手的亮眼表現。

中華隊

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