中山工商2連霸 今年再奪全國高中棒球聯賽軟式組冠軍
113學年度高中棒球聯賽軟式組全國賽圓滿落幕，中山工商棒球隊成軍6年，繼去年首度奪冠後，今年比賽成績同樣亮眼，兩次逆轉勝，最終以5場全勝成績再度封王，為「山中傳奇」再添佳話。
中山工商棒球隊成立6年，3年前拿到殿軍，去年首度奪冠，但去年奪冠後有15位選手畢業，今年主力剩一、二年級生，每場都是激戰。賽前教練團樂觀評估，能擠進16強就不算輸，沒想到一路過關斬將，把冠軍錦旗留在學校。
教練陳泓鏵指出，23強碰上興大附中，終場以6比3獲勝，16強對壘和美高中，首局對手以全壘打攻下5分，一度讓球員陣腳大亂，教練團當機立斷派上王牌湯東叡止血，終於穩住局面逐步追分，終場以9比5逆轉勝。
5月4日冠軍戰對壘台中一中，教練潘偉豪教練還原比賽過程。他說，昨天派出王牌投手完投7局僅失1分，打擊擔任第一棒也包辦勝利打點，獲得MVP大獎，最終4比1成績抱回冠軍獎盃。
校長李昱平說，投手湯東叡去年榮獲MVP，但自黑豹旗後就因手部不適較少投球，其他投手被迫採車輪戰方式應敵，所幸「年輕之犢不畏虎」，將士用命，每場都以破釜沉舟心境應戰，最後冠軍賽擊敗台中一中，全隊幾乎喜極而泣。
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