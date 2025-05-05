中職／陳俊秀再1轟追上周思齊 最快後天拚進史上前十傑

中職本季賽事開打超過1個月，已經進行76場比賽，合計出現68支全壘打，中信兄弟隊陳俊秀生涯累積143轟，最快後天在台中洲際球場對統一獅隊之戰，就有機會拚進史上全壘打排行榜前十傑。

陳俊秀昨天在高雄澄清湖球場對台鋼雄鷹隊1局上轟出3分砲，本季第2轟穩定軍心，幫助兄弟9：6獲勝，終止本季最長5連敗，生涯143轟只差周思齊1轟，史上排名11，下次開砲就能追平、並列第10。

林智勝目前304轟穩居史上最多，林益全210轟、林泓育207轟分居現役球員第2、第3，其餘球員不到200轟，最接近是張志豪180轟。

陳俊秀2014年從Lamigo桃猿隊起步，生涯前7年有6年單季全壘打達到二位數，2016年26轟最多，從2021年起單季最多7轟，最近5個球季合計23轟。

兄弟本周4場比賽都在洲際球場，後天對戰4連勝、上半季暫居榜首的獅隊，9日起對雄鷹進行3連戰；陳俊秀生涯對決獅隊累積51轟，超過其他球隊，後天能否出現本季對戰首轟值得期待。

中職本季68轟紀錄，獅隊18轟排名第1，雄鷹13轟居次，味全龍、兄弟都是10轟，再來是富邦悍將隊9轟、樂天桃猿隊8轟；雄鷹洋砲魔鷹、獅隊林子豪目前都是5轟，在全壘打排行榜並列領先。