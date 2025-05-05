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日職／孫易磊6局領銜火腿二軍接力無安打比賽 日媒讚台灣至寶精彩好投
日本職棒二軍賽事今天火腿以5：0完封養樂多隊，20歲台灣投手孫易磊先發6局未被敲出安打、無失分，與3任後援投手聯手完成一場無安打比賽，日本媒體「Sponichi Annex」報導這位「台灣至寶」，繳出一場精彩的投球。
孫易磊先發6局共用73球，僅面對19人次，送出4次三振，養樂多只靠兩次四壞保送上壘，孫易磊先是第三局開局保送矢野泰二郎，第六局則是面對尼基塔（Moiseev Nikita）投出保送，隨後因盜壘阻殺出局。
火腿未讓孫易磊續投，啟用山本晃大、薩巴拉（Aneurys Zabala）、山本拓実各負責1局投球，皆讓養樂多三上三下，完成一場接力無安打比賽。
九局上、兩出局，距離無安打比賽只差最後一步，山本拓実面對西村瑠伊斗的打席，轉播鏡頭也帶向板凳區內的孫易磊，隨著這一球打向二壘完成最後一個出局數，鏡頭再次照向孫易磊。
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