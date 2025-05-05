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中職／悍將心動信號主題日 進場送張育成等6人私服小卡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊5月17、18日舉辦「心動信號」主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊5月17、18日舉辦「心動信號」主題日。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊5月17、18日舉辦「心動信號」主題日，悍將男孩集體釋放陽光魅力，準備以最暖心的笑容和甜度超標的撩妹金句，攻陷球迷心房，想珍藏他們全新造型的帥氣瞬間，進場將有限量私服影像小卡。

悍將邀請兩位重量級嘉賓擔任開球嘉賓，要讓女孩們心動爆棚！5月17日將由「偶像男神」王子邱勝翊站上投手丘，從偶像男團Lollipop棒棒堂出道，跨足影視、更積極發展副業的全方位發展，將以其獨特的魅力點燃現場熱情。

5月18日則邀請到「實力派影劇型男」黃尚禾擔任開球嘉賓，一路從台大戲劇系、哥倫比亞大學表演碩士畢業的他，擁有豐富的表演經驗，婚後更展現出溫暖的奶爸形象，勢必將以成熟魅力征服球迷的心。

「心動信號」等你接收，王念好、陳真、張奕、豊暐、蔡佳諺、張育成6位帥氣悍將，發送訊號展現帥氣魅力要讓你暈了再暈，只要憑當日闖關卡入場，就能隨機獲得心動影像四格小卡一張（共六款），6位悍將的魅力造型小卡等你來搜集。

除了影像小卡之外，還有滿滿贈品要送給你，來自日本的KitKat威化巧克力（濃黑巧克力口味）也將甜蜜助陣，濃郁的黑巧克力搭配酥脆威化，讓你應援之餘也能享受頂級味蕾饗宴；來自始於1929年的德國頂級紙品品牌－Tempo 紙手帕與抗菌倍護迷你濕巾，強韌不易破、柔軟舒膚做你生活中的強韌後盾，進場贈品於攤位帳篷出示闖關卡即可領取一份、不可代領，每日數量有限、發完為止，領取後恕不更換，更多活動詳情，請洽富邦悍將官方粉絲團。

富邦悍將 張育成 王念好

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