MiLB／火球男林振瑋飆速160公里 1A先發2局4K無失分
旅美聖路易紅雀隊23歲投手林振瑋今天本季首場出賽，在小聯盟1A先發2局投出4K、無失分，最快球速飆至160公里，球隊終場以3比8不敵底特律老虎隊，林振瑋無關勝敗。
身高203公分的火球男林振瑋今年開季原本預計從小聯盟高階1A出發，但後來被放入傷兵名單，直到5月被分至小聯盟1A，今天本季首場先發出賽，對老虎隊先發就火球連發。
林振瑋1局下保送首名打者，接著投出三振、抓到盜壘跑者，再用三振抓出局數、凍結對手攻勢，2局下讓首名打者敲出一壘方向滾地球出局，接著連投2次三振、沒讓對手有機會上壘。
林振瑋今天總計用30球投2局，其中有20顆四縫線速球，直球均速約在158公里，最快球速飆至160公里（99.6英里），沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，無關勝敗。
另外，奧克蘭運動家隊1A今天與洛杉磯道奇隊交手，運動家隊派出台灣左投林維恩先發，林維恩總計用64球投2.2局被敲出6支安打，包括1發全壘打，失掉6分（5分責失分），投出1次四壞保送、3次三振，球隊終場以5比9吞敗，林維恩吞下個人本季首敗，賽後防禦率4.37。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言