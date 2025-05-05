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MiLB／火球男林振瑋飆速160公里 1A先發2局4K無失分

中央社／ 台北5日電
林振瑋。圖截自x
林振瑋。圖截自x

旅美聖路易紅雀隊23歲投手林振瑋今天本季首場出賽，在小聯盟1A先發2局投出4K、無失分，最快球速飆至160公里，球隊終場以3比8不敵底特律老虎隊，林振瑋無關勝敗。

身高203公分的火球男林振瑋今年開季原本預計從小聯盟高階1A出發，但後來被放入傷兵名單，直到5月被分至小聯盟1A，今天本季首場先發出賽，對老虎隊先發就火球連發。

林振瑋1局下保送首名打者，接著投出三振、抓到盜壘跑者，再用三振抓出局數、凍結對手攻勢，2局下讓首名打者敲出一壘方向滾地球出局，接著連投2次三振、沒讓對手有機會上壘。

林振瑋今天總計用30球投2局，其中有20顆四縫線速球，直球均速約在158公里，最快球速飆至160公里（99.6英里），沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，無關勝敗。

另外，奧克蘭運動家隊1A今天與洛杉磯道奇隊交手，運動家隊派出台灣左投林維恩先發，林維恩總計用64球投2.2局被敲出6支安打，包括1發全壘打，失掉6分（5分責失分），投出1次四壞保送、3次三振，球隊終場以5比9吞敗，林維恩吞下個人本季首敗，賽後防禦率4.37。

小聯盟 林振瑋 林維恩

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