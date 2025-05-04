快訊

波克夏股東會重點一次看！巴菲特宣布將退休 力挺美國、50年不賣日股

獨／第三代接手！一甲子名店「萬里豆漿伯」回歸日曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／生涯對戰陳冠宇打擊率4成44 劉基鴻開轟救了龍隊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
劉基鴻9局上轟出致勝兩分砲。圖／味全龍隊提供
劉基鴻9局上轟出致勝兩分砲。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天對樂天桃猿隊3連戰最後一戰，8局上張政禹關鍵二壘打追平比數，9局上劉基鴻陳冠宇的手中轟出兩分砲，以5：3逆轉勝，系列賽帶著2勝離開，劉基鴻說：「今天前幾次沒打好，第9局專注做好。」

劉基鴻面對猿隊菜鳥先發投手劉家翔，連續3個打席掛零、吞下1次三振，8局上從莊昕諺的手中等到保送，帶動全隊攻勢，9局上和陳冠宇磨了7球，轟出中外野方向兩分砲，本季第4轟成為致勝一擊。

劉基鴻生涯對決陳冠宇18次打數，揮出8支安打，今天首次出現全壘打，對戰打擊率達4成44，賽後被媒體問到對戰表現，他說：「還好耶，沒什麼印象。」

前年締造生涯單季最多16轟紀錄，去年掉到9轟，劉基鴻今年出賽25場出現4轟，自認還算不錯，但他強調沒有設定什麼目標，專注每個打席，一切順其自然，希望一年比一年進步。

至於首次對決劉家翔3支0，劉基鴻表示，官辦熱身賽對過一次，他的控球不錯，變化球都能壓低，自己打擊有點急，打到不好打的球路。

劉基鴻（右）9局上轟出致勝兩分砲。圖／味全龍隊提供
劉基鴻（右）9局上轟出致勝兩分砲。圖／味全龍隊提供

劉基鴻 樂天桃猿 陳冠宇

延伸閱讀

中職／對決劉家翔礙手礙腳 葉君璋坦言碰到悍將類似投手也是如此

中職／劉基鴻砲轟陳冠宇 龍最後一局逆轉戰局屠猿

中職／陳子豪延長賽敲超前安打 龍隊中斷桃猿4連勝

中職／外野球迷震撼吶喊 劉基鴻享受龍象大戰氛圍

相關新聞

中職／最頂的AAOA…獅隊3連戰清盤悍將 力亞士敗投榜追平張奕

統一獅隊本周大台北之旅戰績大進補，今天以13：2電爆富邦悍將隊，完成3連戰清盤，拉出一波4連勝，反觀悍將則是吞下3連敗、...

中職／李珠珢簽名會+李雅英SOLO 新莊9885人進場再堆高場均

富邦悍將隊「안녕你好」韓國主題日第二天，繼續在新莊棒球場吸引滿滿人潮，不僅悍將球迷捧場，「北喵」也持續在左外野上演橘海盛...

中職／陳俊秀、王威晨開轟聯手7分打點 兄弟屠鷹終止5連敗

中信兄弟隊作客高雄澄清湖球場，今天對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，開賽就發動猛烈攻勢，1局上攻下4分奠定勝基，陳俊秀3分...

中職／徐若熙說球員心中都有藍圖 希望古林睿煬未來上大聯盟

台灣「火球男」古林睿煬1日投贏軟銀隊，日本職棒生涯首勝到手，味全龍隊投手徐若熙同樣24歲，最近也受到多支美、日職棒球隊注...

中職／劉基鴻砲轟陳冠宇 龍最後一局逆轉戰局屠猿

味全龍隊作客桃園球場，今天對樂天桃猿隊進行3連戰最後一戰，劉基鴻9局上從陳冠宇的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，幫助龍隊5...

中職／生涯百轟M40 王勝偉說「不多啦」用心中渴望鞭策自己

富邦悍將隊王勝偉昨天替補出賽敲出陽春砲，本季首轟出爐，這也是他以41歲之齡所敲出的第一發全壘打，是否有機會再以42歲之齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。