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中職／生涯對戰陳冠宇打擊率4成44 劉基鴻開轟救了龍隊
味全龍隊今天對樂天桃猿隊3連戰最後一戰，8局上張政禹關鍵二壘打追平比數，9局上劉基鴻從陳冠宇的手中轟出兩分砲，以5：3逆轉勝，系列賽帶著2勝離開，劉基鴻說：「今天前幾次沒打好，第9局專注做好。」
劉基鴻面對猿隊菜鳥先發投手劉家翔，連續3個打席掛零、吞下1次三振，8局上從莊昕諺的手中等到保送，帶動全隊攻勢，9局上和陳冠宇磨了7球，轟出中外野方向兩分砲，本季第4轟成為致勝一擊。
劉基鴻生涯對決陳冠宇18次打數，揮出8支安打，今天首次出現全壘打，對戰打擊率達4成44，賽後被媒體問到對戰表現，他說：「還好耶，沒什麼印象。」
前年締造生涯單季最多16轟紀錄，去年掉到9轟，劉基鴻今年出賽25場出現4轟，自認還算不錯，但他強調沒有設定什麼目標，專注每個打席，一切順其自然，希望一年比一年進步。
至於首次對決劉家翔3支0，劉基鴻表示，官辦熱身賽對過一次，他的控球不錯，變化球都能壓低，自己打擊有點急，打到不好打的球路。
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