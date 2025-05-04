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中職／陳重廷5打點入袋感謝隊友 餅總讚林詔恩有能力傷害控管
統一獅隊本周在大台北之旅大進補，今天再以13：2打爆富邦悍將隊，3連戰清盤對手，陳重廷貢獻雙安，掃回5分打點追平生涯單場最佳，談到今天化身打點製造機，陳重廷歸功隊友認真跑壘、認真護送，「讓下一棒打者可以比較好去做攻擊。」
獅隊此役在2局上胡金龍安打加盜壘進占得點圈，後續潘傑楷安打、陳重廷高飛犧牲打開張分數；在悍將5局下剛以2：2追平後，陳重廷6局上的二壘打挹注兩分打點，為此役的致勝安打。
讓戰局徹底崩盤的8局上，悍將從富藍戈、廖任磊換到李吳永勤，該局投到第9人次才出現第一個出局數，最終暴打12人次、灌進8分大局，打到現場儼然變成獅營，內野、外野「AAOA」喊聲響徹新莊城堡。陳重廷在這局的安打再送回兩位隊友，單場5分打點入袋，追平個人單場最多打點紀錄，獲選為單場MVP。
陳重廷表示，「還是隊友幫忙，認真跑壘、認真護送，讓下一棒打者可以比較好去做攻擊。」他指出，今年先發時間比較少，不管接到什麼定位，就是盡量調整狀況，「多花一點時間去想、去做，沒有上去不知道是對還是錯。」
獅隊先發投手林詔恩5.1局失2分，拿下本季第2勝，總教練林岳平評價他的表現，「還不錯欸！單局會有壞球偏多的時候，他目前還有能力把傷害降到最低，投起來還不錯。」
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