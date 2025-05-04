中職／陳聖平連2類似失誤局間守位大風吹 餅總談罕見調度憂第3E救不回比賽

統一獅隊今天以13：2大勝富邦悍將隊，先發游擊手陳聖平3局還沒守完，已經出現2次失誤，總教練林岳平罕見在局間直接守備大風吹，賽後對此表示，「當下不能讓球隊繼續受傷害的情況下，做一個比較不常見的調度。」

獅隊今天先發打線排出先發游擊手陳聖平，搭配二壘手許哲晏、三壘手陳重廷，但陳聖平首局面對王勝偉擊出的滾地球先發生失誤，第3局葉子霆的打席再讓球漏到後面，釀出兩個壘包的疏失。

獅隊先發投手林詔恩隨後再保送孔念恩，只見林岳平走上場，指揮調度內野守備異動，換成許哲晏負責游擊，陳重廷接手二壘，陳聖平則移往三壘防區。

林岳平指出，陳聖平兩個失誤都很類似，「當下沒人出局、一二壘有人，不管是短打或攻擊，想著如果有雙殺機會，不要在他身上又發生失誤，所以先調開游擊，改變一個陣型，但後來投手是用三振化解。」他說當時仍希望陳聖平打完這場比賽，因此沒有換下來的想法，才會有這樣的罕見調度出現。

林岳平強調，陳聖平之後仍會以先發游擊手出賽，「只是那個場面，不希望他出現第三次失誤，可能就會救不回來今天的球賽。」